Delegado Durán dice que “hay que ir pensando en nuevas estrategias” para enfrentar el crimen organizado en el país

El delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, abordó la seguidilla de homicidios que se han observado en los últimos cuatro días en el país. Las cifras indican que, desde la noche del pasado viernes 12 de julio hasta la tarde de ayer martes, se habían registrado 15 homicidios, siete en comunas de la Región Metropolitana, y uno en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

En conversación con radio Duna, la autoridad regional aseguró que la situación es “muy grave”, y que, en base a ese análisis, “la respuesta del Estado tiene que ser muy contundente”.

“Hemos estado trabajando como Estado con esa fuerza, y esto se va a incrementar todo lo que sea necesario con el propósito de llevar más seguridad a los ciudadanos y ciudadanas de la región y del país”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que el crimen organizado no suele asentarse “en una comuna en particular, en un barrio en particular, el delito tiende siempre a desplazarse conforme hay avances policiales, conforme hay intervención de los órganos del Estado en un determinado territorio”.

En virtud de ello, aseguró que “esto tiene que ir enfrentándose con estrategias flexibles y dinámicas”. A modo de ejemplo, mencionó la implementación del Plan Calles sin Violencia, señalando que éste partió -según explicó- “como una intervención para marcar mayor presencia policial junto a un conjunto de otras tareas en los lugares donde se habían producido mayor cantidad de homicidios”.

Foto: ECOH.

En esa línea, afirmó que “dado que el delito se va desplazando, obviamente hay que ir pensando en nuevas estrategias (…) esto es dinámico y lo importante es que estemos siempre muy atentos, concentrados en que conforme se desplace el delito vayamos desplazando también las capacidades del Estado en materia policial y en materia de persecución penal para desbaratar las bandas”.

Con ello, aseguró que desde el gobierno seguirán “en ese esfuerzo y por supuesto si hay que reforzar nuevos componentes se va a hacer, porque nuestro compromiso es poner toda la fuerza del Estado para enfrentar al crimen organizado”.

Durán califica de “injusta” petición para remover a Tohá

A raíz de los homicidios registrados en los últimos días, la bancada de diputados de la UDI, exigió al Presidente Gabriel Boric remover a las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es decir, a la titular de la cartera, Carolina Tohá, y los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito).

El delegado Durán se refirió nuevamente a la solicitud y señaló que, a su parecer, ésta es “una afirmación de carácter más político que desgraciadamente no contribuye, primero porque creo que es injusta en el sentido de precisamente el esfuerzo que se ha hecho de parte de todos quienes están hoy día involucrados en la lucha contra el crimen organizado, de los esfuerzos que se han desplegado, del incremento de capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno”.

Además, enfatizó en que “hoy se requiere unidad, se requiere sentido de país, precisamente para que seamos todos los órganos del Estado, toda la clase política, contra el crimen organizado”.

“Aquí se requiere mucha responsabilidad, mucho trabajo colaborativo, hay un conjunto de proyectos todavía de ley en el Parlamento, tenemos que sacarlos con la mayor premura posible”, sostuvo.

En ese sentido, apuntó a que “hay que prescindir un poquito de estos puntos políticos que a veces buscan sacar una pequeña ventaja y concentrarnos en lo importante, lo importante es trabajar unidos contra el crimen organizado”.