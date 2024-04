Delegado José Montalva condena ataque en Lautaro: “Lo que hay detrás de esto es crimen organizado puro y duro”

El delegado presidencial regional de La Araucanía, José Montalva Feuerhake, llegó hasta el lugar del ataque incendiario que dejó una decena de camiones destruidos en una empresa de áridos de Lautaro.

Se trata del primer ataque en la Macrozona Sur tras el veredicto condenatorio que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comunicó respecto al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, el lunes, por su responsabilidad en delitos de la Ley de Seguridad del Estado, usurpación, hurto de madera y atentado a la autoridad.

Montalva destacó que actualmente hay “más de 200 personas que participarían en distintas orgánicas que hoy día están detenidas y enfrentando la justicia”.

“Acá lo que pasa es muy grave, acá no es solamente que se queman camiones y se quema una maquinaria. Acá se termina con sueños de personas que trabajan toda una vida. Trabajadores que alimentan a sus hijos que hoy día quedan sin sustento. Acá hay más de 10 trabajadores que hoy día tienen incertidumbre frente a su situación laboral”, lamentó.

En esa línea, apuntó contra “estas orgánicas que dicen que defienden ciertos principios y ciertos valores”.

“La verdad se ha descubierto, se ha sacado el velo, y la verdad es que lo que hay detrás de esto es crimen organizado puro y duro, donde generan o intentan generar control territorial, para después delinquir, robar madera y generar este tipo de actos de violencia u otros delitos como extorsión”, sostuvo la autoridad regional.

Montalva comprometió ayuda a las víctimas y abordó las críticas porque la empresa ya había sido atacada en dos ocasiones anteriores.

El delegado dijo que hay “una baja considerable (de hechos de violencia), pero no basta”.

“Lo hemos dicho en todos los tonos, no basta. Tenemos que seguir profundizando este trabajo. Y hasta que no haya ningún tipo de atentado es la única manera de que estemos satisfechos. Y eso es lo que estamos trabajando. Y cuando se condena a una persona participante de esta orgánica, lo que se hace es dar un mensaje de no impunidad”, recalcó.