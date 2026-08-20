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    Detienen a sujeto por amenazar de muerte al Presidente Kast a través de redes sociales

    Sujeto publicó video en internet donde habla de matar al mandatario y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Fue aprehendido por personal del OS-9 de Carabineros en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Personal del OS-9 de Carabineros detuvo este miércoles a un sujeto acusado de proferir amenazas de muerte contra el Presidente José Antonio Kast a través de un video publicado en redes sociales.

    Según se informó, el hombre identificado como J.L.L.C., chileno de 30 años, fue detenido en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, por el delito de amenazas no condicionales en contra del mandatario.

    El hecho fue denunciado el pasado 15 de agosto pasado, en la comuna de Santiago, con lo cual se logró identificar al imputado. Tras esto, la Fiscalía Centro Norte gestionó una orden judicial de detención, la que se materializó esta tarde en plena vía pública de la citada comuna.

    En el video, el sujeto realiza las amenazas mientras comenta la aprobación, por parte de la Comisión de Agricultura de la Cámara, de un proyecto que permite la caza de perros asilvestrados. “Yo sé que mucha gente va estar en contra mío, pero creo que es una muy buena idea (...) Esta sería una muy buena instancia para matar un par de perros, sobre todo en La Moneda”, sostiene el detenido en las imágenes, mientras empuña lo que parece ser un arma de fuego. Tras esto, nombra específicamente al Presidente Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Al respecto, el teniente Felipe Cortés, del OS-9, indicó que tras diligencias investigativas conjuntas con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, “se logró detener, en San Pedro de la Paz, a un ciudadano de nacionalidad chilena, de 30 años de edad, investigado por las amenazas no condicionales en contra del Presidente de la República, José Antonio Kast, y otras autoridades gubernamentales”.

    Agregó que el detenido no registra antecedentes penales, pero mantiene diversas reincidencias por delitos de hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y portar elementos para cometer delito.

    Tanto el imputado como todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:PolicialamenazasKastSan Pedro de la PazdetenidoPresidente

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