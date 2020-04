Diputada Sabat pide al gobierno disponer de lugares de acogida a mujeres agredidas durante la crisis

Una reunión, a través de videoconferencia, sostuvo esta mañana la diputada RN Marcela Sabat junto a la general encargada de violencia a la mujer en Carabineros, Berta Robles. Esto, para denunciar que ha recibido algunos requerimientos de mujeres que han sido víctimas de agresiones, sin atención en comisarías.

“Me llegaron muchos reclamos de mujeres que en regiones, han ido a entablar denuncias por violencia intrafamiliar, y estas han sido relativizadas y no tomadas en cuenta", dijo la diputada, quien es miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

En ese sentido, agregó que el que no haya atención "no puede ser posible, y le hemos remarcado a la general de Carabineros la necesidad que se reitere el instructivo, y que Carabineros lo cumpla en forma estricta, para que las mujeres puedan ver desde la autoridad una cara empática, y no un obstáculo que puede terminar agudizando el nivel de violencia que sufren estas mujeres en sus hogares”.

Carabineros ha registrado un aumento de un 19% en los llamados de orientación por violencia física contra mujeres, a través de su teléfono de emergencia. Mismo incremento, pero de un 67 %, contempla la línea de orientación del Ministerio de la Mujer.

La parlamentaria aseguró que además de oficiar a Carabineros, también remitieron un documento para pedir explicaciones al Ministerio de Interior, “para que nos den explicaciones de por qué no respetaron los procedimientos”. La diputada también pidió que se puedan destinar residencias o “hoteles para albergar a mujeres víctimas de violencia”.

Ayer, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que “la experiencia que hemos vivido hasta hoy es que la cuarentena produce múltiples efectos dañinos en la salud de las personas, y es por eso que tienen que ser medidas que sean estrictamente apegadas a lo que se requiere. Hay aumento de la violencia intrafamiliar, múltiples denuncias ya, hay aumento de la violencia contra los niños y la mujer particularmente, hay aumento del consumo de alcohol, hay recaídas en el consumo de drogas".