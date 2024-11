Diputado Joaquín Lavín llega a la cárcel de San Miguel y defiende gestión de Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú

El diputado Joaquín Lavín León llegó la mañana de este miércoles al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, recinto en que quedó recluida su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, luego que el 9° Juzgado de Garantía de Santiago optara por sustituir su arresto domiciliario por prisión preventiva.

Barrriga fue formalizada en enero por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, ilícitos que se habrían configurado durante su gestión como jefa comunal, y este martes se discutieron sus medidas cautelares a solicitud de la Municipalidad de Maipú, como parte querellante.

Diputado debe enrolarse

Lavín, en diálogo con la prensa en la fila para enrolarse como visita, afirmó que los argumentos que el tribunal consideró para dejar a Barriga en prisión preventiva, ya habían “sido esgrimidos en agosto en otra audiencia, por lo tanto, ya se habían presentado al tribunal y no existía ningún antecedente nuevo”.

La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente plantea que Barriga instaló una “gobernanza fraudulenta” en el municipio entre 2016 y 2021, causando un perjuicio de más de $30 mil millones.

Las visitas en la cárcel de San Miguel son de lunes a viernes, de 09.00 a 11.00 y de 14.00 a 16.00 horas. Pero antes, la persona que va a visitar debe inscribirse. El enrolamiento se puede realizar en cualquier unidad penal del país, independiente de donde hará ingreso. Una vez realizado el trámite, el visitante inscrito deberá esperar un plazo no superior a 48 horas, para conocer si el trámite se encuentra aceptado o rechazado por la persona privada de libertad a quien visitará.

“El municipio operó exactamente de la misma manera”

“Lo que está muy claro es que Cathy cuando asumió el municipio lo asumió con un déficit muy grande. Decían que no había deuda de arrastre y que no se debía nada. Y es una manera en que el municipio siempre funcionó. Son las mismas personas que trabajaban en las administraciones anteriores, que trabajaron en la administración de Cathy elaborando los presupuestos, en los informes y todo. Y evidentemente hoy día, supuestamente todo eso pasa a ser un delito cuando siempre se hizo y hasta el día de hoy se hace”, aseguró Lavín, diputado que renunció a la Unión Demócrata Independiente (UDI) al estar siendo también indagado en el caso.

El diputado Joaquín Lavín llegó a la cárcel de San Miguel para ver a su esposa Cathy Barriga. Foto: captura video T13.

El legislador aseguró que incluso la actual administración del alcalde Tomás Vodanovic “gasta mucho más de lo que él presupuesta”.

“Todos los informes de Contraloría han sido elaborados por exactamente las mismas personas que lo venían haciendo antes, durante la gestión de Cathy y ahora. Los déficits de la municipalidad vienen de muchos años anteriores. De hecho, el abogado, el defensor, mostró una lámina que demuestra que Cathy asumió el municipio con más de 18.000 millones ya de déficit. Y además con un presupuesto aprobado por el alcalde anterior Christian Vittori que estaba completamente desfinanciado y que cubría solamente los servicios básicos hasta octubre de 2016. Por lo tanto, siempre existe un déficit, siempre el municipio operó exactamente de la misma manera. Y ahora resulta que ese es un delito cuando nunca antes lo había sido”, aseguró el diputado.