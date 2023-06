Diputado Mellado ficha a abogado penalista, reitera disculpas a Boric y dice estar a “disposición de las instancias legales”

Este lunes, el diputado Miguel Mellado (RN) nombró a su abogado defensor en el caso sobre la filtración del audio de la reunión que mantuvo el Presidente Gabriel Boric -el pasado martes- con 18 parlamentarios de la Macrozona Sur. El diputado por el Distrito 23 de la Región de La Araucanía designó al penalista Juan Carlos Manríquez como su representante en la investigación iniciada por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Una vez nombrado, el penalista del estudio Manríquez Benavides & Cia, leyó una declaración del parlamentario, quien por recomendación de su defensa “no hará nuevas declaraciones públicas” hasta que esté cerrado el proceso penal abierto por el Ministerio Público tras la denuncia de la ministra del Interior Carolina Tohá.

La declaración leída por el abogado este lunes, inició afirmando que el representante de Renovación Nacional tiene la convicción de no haber cometido ningún delito al haber compartido el audio, tal como indicó en la declaración del jueves 15 de junio al asumir que él era quien filtró la grabación de las palabras del Mandatario en Cerro Castillo.

Juan Carlos Manríquez, a pedido del diputado, leyó un texto en el que Mellado pide “disculpas a la institución de la Presidencia de la República, al Sr Presidente, don Gabriel Boric, a la Cámara de Diputados y al Congreso Nacional al haber actuado de ese modo, contrariando algunas formas del actuar político, pero no he cometido delito algún al obrar en aras del orden y el interés público superior de la sociedad toda”.

En esa línea, las palabras del parlamentario de Renovación Nacional, agregan que estará a “disposición de las instancias legales y de las instancias internas, sin claudicar a mis derechos y deberes de acuerdo a la Constitución y a la ley”.

Las palabras del representante del distrito 23 concluyen con una reiteración en el pedido de disculpas “a cada uno de los parlamentarios”.

Asumiendo los hechos

Esta no es primera vez que Mellado se refiere al caso. Y es que tras asumir la noche del pasado jueves que había sido quién filtró el audio, mediante un comunicado el parlamentario afirmó que no había escuchado la orden de prohibición para grabar la conversación.

En ese sentido, afirmó que “desconociendo lo anterior, es que grabé los 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe”.

La declaración además sostenía las primeras disculpas al Mandatario. “Nuevamente indico que no me encontraba en el momento en que se acordaron las instrucciones de la reunión y transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreto, mas, si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los ministros y a los parlamentarios. Asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el Presidente si así lo estima conveniente” sostuvo Mellado.

El mismo día que el diputado asumió haber sido quién filtró la grabación, minutos antes la fiscalía había confirmado la apertura de una investigación, en la cual se indagará la existencia de delito en estos hechos, además de el o los presuntos responsables de aquello.