Diputado Mulet por solicitud de formalización en su contra por cohecho en caso Minera Candelaria: “No tengo ningún problema en renunciar a la inmunidad parlamentaria”

El fiscal de Copiapó, Luis Miranda Flores, solicitó al Tribunal de Garantía formalizar al diputado de la Federación Regionalista Verde (FRVS), Jaime Mulet, por el delito de cohecho pasivo. La decisión se da en el marco del caso Minera Candelaria, donde la firma de capitales canadienses habría pagado US$7 millones a la Municipalidad de Tierra Amarilla a cambio de que el ex alcalde Osvaldo Delgado -también formalizado por fraude al fisco y condenado por otros delitos de corrupción- no realizara un juicio ambiental.

El Ministerio Público sostiene que Mulet y los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselín -incluidos en la formalización- en 2015 “desplegaron conductas destinadas a formar la resolución delictiva del Alcalde”. En su calidad de diputado, Mulet debe ser desaforado antes de la audiencia por el Juzgado de Garantía local, a menos que decida renunciar a su inmunidad parlamentaria, algo que a lo que estaría dispuesto, según mencionó hoy en CNN Chile.

“No tengo ningún problema en renunciar a la inmunidad parlamentaria y a todo lo que sea necesario. Porque tengo, no solo la convicción, sino que mi conciencia absolutamente tranquila” señaló.

Para Mulet, esta formalización es una situación “bastante curiosa. Me imputan un cargo de hechos que ocurrieron en el año 2015, en donde yo siendo un ciudadano común y corriente hice algunos trabajos, y no tengo nada de lo que debe arrepentirme. Al contrario, estoy muy orgulloso de lo que hicimos en Tierra Amarilla y lo que permitió compensar -en parte- a la comunidad por lo menos. Si no, no se hubiera hecho nada”.

Cabe mencionar que los tres que serán formalizados, también tiene una querella criminar en contra desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que según el organismo, se habrían coludido con el municipio para obtener ganancias en un acuerdo con la empresa minera. Según dijo el ex alcalde en una declaración judicial, Mulet le habría ofrecido una coima de $400 millones.

El diputado dice que no confía en las instituciones que lo persiguen, ni en el CDE ni en el Ministerio Público. “El CDE lo preside un subordinado de Piñera, que cuando llegó (al cargo) hizo la querella en mi contra. (...) Ustedes mismos (los medios de comunicación) han hechos reportajes en donde se cuestiona severamente al Fiscal Nacional por sus vinculaciones políticas”, acusó el parlamentario.

Sobre el supuesto ofrecimiento de dinero al ex alcalde Delgado dice que fue en un contexto de que el estaba “privado de libertad por cerca de 80 días, yo supongo que es porque le ofrecieron salir en libertad y el me menciona, como que yo y otros abogados lo habríamos intentado cohechar en el año 2015. Eso es absolutamente falso″, argumentó Mulet.

“Yo de esto voy salir absolutamente bien, mi inocencia va a quedar demostrada y eso es cosa de tiempo. (...) Nos habían dicho que el caso se estaba acabando. Esperaron que yo me inscribiera como candidato a diputado y pusieron una formalización en mi contra. Incluso eligen el día 16 de noviembre, días antes de las elecciones. Una cosa bochornosa, yo no les voy a dar en el gusto”, dijo confiado el presidente de la FRVS.

Asegura que “nunca recibí un peso”, y que tras ponerse a disposición de Fiscalía ni lo citaron. También que revisaron sus cuentas y de familiares sin encontrar nada, causándole un grave “daño reputacional”. Y apuntó contra el Ministerio Público diciendo que “no están pidiendo cautelares justamente porque no quieren llegar a la corte. Si yo llego a la corte esto me lo voy a sacar rápidamente”.