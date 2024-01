Directiva de Colegio de Profesores acusa faltas a la ética de Mario Aguilar por supuestas alianzas con partidos oficialistas

A un día de que Mario Aguilar asuma como presidente del Colegio de Profesores, la actual directiva nacional del gremio lo acusó de propagar noticias falsas. Por su parte, Aguilar denunció el sábado en CNN que la directiva está incurriendo en “procedimientos absolutamente inusuales” y que “están nombrando cargos que son de confianza, pretendiendo dejarlos nombrados ahora. Amarres”.

En un punto de prensa convocado en la Casa del Maestro, siete miembros de la directiva -de un total de nueve- desmintieron a Aguilar. “En primer lugar queremos lamentar el lenguaje soez rabioso y falta de respeto con que Aguilar se dirige a sus colegas. Creemos que este tipo de expresiones no son propias de un educador, ni menos de un dirigente del Colegio de Profesoras y Profesores. En una organización tan diversa e inclusiva como el gremio, siempre han existido existen y existirán diferencias legítimas, las cuales se deben exponer en las instancias internas de representación de nuestra organización: directorios y asambleas, no por la prensa ni por vídeos”, dice parte del comunicado leído en la instancia.

Según lo esgrimido por los integrantes del directorio, Aguilar faltó a la verdad en varias ocasiones. En el comunicado aseguran que es falso el postulado de que se han reunido seis veces en las últimas tres semanas sólo a resolver temas monetarios. “Podemos decir que si revisamos las actas de reuniones tenemos a lo menos 30 temas trabajados y abordados como directorio nacional que no tienen nada que ver con recursos, ni con plata es decir, es totalmente falso esto de que hemos hecho reuniones solo para tratar temas de plata como asevera y como lo señala mentirosamente el colega Mario Aguilar”, sostuvieron.

Asimismo, desmintieron que la directiva esté “amarrando cargos”, en referencia a las palabras de Aguilar en CNN. “En el directorio nacional existen tres cargos de jefatura: administradora -la cual sigue en su cargo- director de operaciones -el exdirector de operaciones se retiró de mutuo acuerdo por problemas de salud (...) y el Directorio Nacional nombró a un funcionario que ya trabajaba en el gremio- y director de finanzas. Fue despedido el jefe de finanzas Fernando Ortiz que era un cargo de confianza política instalado por Mario Aguilar en su ex mandato, por entonces ambos militantes el mismo partido político Partido Humanista”.

“Esto ocurre el día 12 de diciembre. Se le pagan todos sus derechos que ascendieron a $20 millones. Ese día el ex funcionario reconoció que no había pagado 124 cuotas mortuorias, equivalente a más de $200 millones y que esa decisión la había tomado él, sin consulta a ningún dirigente nacional. Esto figura en el acta número 64. Para el nuevo periodo la tesorera nacional será Paulina Cartagena. Siempre en el gremio el tesorero nacional trabaja con un apoyo técnico de confianza. En este caso, se contrató un contador auditor para el tema financiero del Directorio Nacional (...) De hecho este contador auditor que se ha contratado ni siquiera milita en el Partido Comunista, una mentira más de Mario Aguilar”, aseveraron.

Cuatro de los integrantes de la directiva nacional presentes en el punto de prensa.

Adicionalmente, sostuvieron que es “absurdo, falso, engañoso e infantil el argumento de Aguilar de que no podrá cumplir su programa porque él no nombró al jefe de operaciones. El jefe de operaciones está a cargo de las reparaciones, de las compras, de ver que funcione el ascensor, son labores de ese tipo. ¿Qué tiene que ver esto con que Aguilar no pueda cumplir su programa? ¿Qué tiene de estratégico, como dice Aguilar el aseo de los baños y las oficinas, arreglar el ascensor, limpiar los vidrios, mandar a comprar los útiles que se requieren, que son algunas de las labores del director de operaciones?”.

“Es preocupante que el colega Aguilar no se pronuncie por la gravísima falta cometida por su amigo personal, respecto al perjuicio a cientos de colegas por el no pago de su cuotas mortuorias. Este silencio nos hace pensar que quizás pretende atraerlo nuevamente al gremio ¿Qué quiere hacer con finanzas con las finanzas de la organización el Aguilar que debe tener solo a su gente de confianza ahí?, problematizaron.

Bajo esa línea insistieron en que el ex jefe de finanzas no reconoció que dejó de pagar sus cuotas mortuorias sin autorización del Directorio Nacional. “Es increíble la defensa acérrima que hace Aguilar de su amigo personal”, dijeron.

“Nos parece totalmente contradictorio este discurso de Aguilar, siempre hablando contra la intromisión de los partidos políticos, siendo que hoy el colega Aguilar ha sido denunciado ante la Comisión de Ética por haber llamado a altos dirigentes de dos partidos políticos de gobierno para que desde ahí -es decir como un mandato de partido- se ordene a los futuros dirigentes nacionales alianzas con él, cuestión que atenta contra toda autonomía de nuestra organización y por supuesto que cada dirigente. El Tribunal de Ética tendrá que investigar y pronunciarse respecto de este actuar de Mario Aguilar”, agregaron.

En ese sentido, el actual vicepresidente nacional, Eduardo González dijo sentirse defraudado de Aguilar, debido a que “en los hechos es todo lo inverso a lo que él dice ser (...) cuando Mario enfatiza en la idea de autonomía del gremio, que ha sido su caballito de batalla como dirigente nacional, me parece extremadamente grave que haya tenido la osadía de llamar a dos máximas autoridades de dos partidos políticos de gobierno, para que desde ese acuerdo popular se intentara forzar un acuerdo político para que pudiese dirigir el gremio con los futuros dirigentes que van a asumir. Eso es un atentado frente a nuestra organización, frente a la autonomía”

“Es por eso que hoy día formalmente sabemos que se ha ingresado una denuncia al comité de ética”, complementó.