Grau dice que no hubiera asistido a la casa de Pablo Zalaquett de saber que había presencia de la industria de la pesca

El ministro de Economía, Nicolás Grau, volvió a salir al paso de la polémica y entregar más detalles tras su encuentro no registrado por Ley de Lobby con empresarios de la salmonicultura en la casa de Pablo Zalaquett, según dio a conocer un reportaje de Ciper. El secretario de Estado estimó que es importante participar de dichas conversaciones a base de la importancia que ve el gobierno del Presidente Gabriel Boric en el sector del salmón y dado que por el tenor de las conversaciones no correspondía quedar registrada.

No te pierdas en Pulso

“Nosotros hemos planteado como gobierno que el hecho de que es parte importante de las concesiones estén en áreas protegidas, eso es un problema y tenemos que lograr que por lo menos una parte importante de aquello se pueda relocalizar (...) Así que si usted me pregunta a qué fui yo a esa conversación, a justamente conversar eso, que es más bien una visión general de cómo debe desarrollarse la industria”, comentó Grau en entrevista con Canal 13 tras ser consultado sobre el cuestionado encuentro.

Mientras que, a la hora de entregar más detalles de la reunión, Grau comentó que si sabía que Pablo Zalaquett hoy ejercía una labor de lobista, que no sabía el detalle de los invitados al encuentro y ante esto no conocía que había presencia no solamente de representantes de la industria del salmón, sino que también de la pesca.

“Eso no lo sabía. En particular, yo no supe la lista. Y esto es algo que sí lo haría ahora, por supuesto lo haría distinto. No sabía la lista de las personas que iban a participar (...) si yo hubiera sabido que en esta reunión, además de la gente de la salmonicultura iba a haber alguien que, junto con tener participación en la salmonicultura, también tenía participación en pesca, yo probablemente hubiera decidido o no ir, o hubiera pedido que esa persona no asistiera”, comentó Grau ante la consulta sobre la presencia del sector de la pesca en la reunión.

Sin embargo, el secretario de Estado resaltó que el encuentro no debió quedar registrado por Ley de Lobby debido a que, desde el gobierno, se asegura que el tenor de la conversación fue general: “Si uno tiene una conversación, como la que yo tuve, que es una conversación en términos generales, no para influir una ley en particular o una cosa en específico, sino respecto a nuestra visión de cómo se tiene que desarrollar la industria, eso la ley de lobby no exige que sea registrado (...) Los salmoneros también manifestaron su posición, pero la manifestaron en términos de esa visión general. No hablamos de una ley en específico”.

“Desde el 2014 ha habido 620.000 audiencias de lobby. En 20.000 de ellas han sido audiencias de lobby de subsecretarios, subsecretarias, ministros o ministras. De esas 20.000, solo dos han sido registradas en una reunión en una casa particular. ¿Tú crees honestamente que no ha habido más dos reuniones de todos los ministros y ministras desde el 2014 en casas particulares?”, comentó Grau sobre la base de que desde el Ejecutivo estiman que en este caso se ha aplicado una interpretación que se arrastra de la última reforma a la Ley del Lobby.

“Cuando yo he ido a una reunión como esta, en que le he ido a decir, esta es nuestra visión del gobierno y hablamos, no sé, una hora y media, dos horas sobre una visión más general, eso de acuerdo a la legislación es razonable que no se registre”, agregó.

Así, el secretario de Estado resaltó que, durante su gestión se realizaron 250 audiencias de lobby con todas las industrias y sectores registrados como tal por el contenido de estas, donde seis corresponden al sector de la salmonicultura, según cifras del ministro. “Ha sido totalmente transparente con quienes nos hemos juntado, porque todo eso está registrado en las audiencias de lobby y no hay ningún sector productivo con el que yo no me he juntado, porque soy ministro de Economía y es razonable que nos junten con todos los sectores productivos”, dijo el ministro para destacar la labor de su cartera en materia de transparencia.

“La salmonicultura no es parte de la ley de pesca. La ley de pesca y todo nuestro proceso ha sido muy transparente (...) una de las cosas que busca hacer esa ley de forma bien fundamental es corregir una distribución de los recursos que no tiene ninguna justificación ni científica ni de política pública”, apuntó Grau con base en los cuestionamientos sobre que este encuentro en la casa de Zalaquett empañe la tramitación de la ley de pesca que impulsa el Ejecutivo.