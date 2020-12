Directivas de Chile Vamos coinciden en invitar a Sichel a primaria presidencial

El Presidente Sebastián Piñera cree que es lo más conveniente y se lo ha transmitido a su entorno cercano. La idea de que Sebastián Sichel participe en la primaria presidencial oficialista es compartida por los timoneles y las directivas de la coalición.

Los dirigentes de la UDI, RN, Evópoli y el PRI coinciden en que deben existir comicios previos amplios, incluyendo al expresidente de BancoEstado, algo que requiere que uno de los partidos lo presente como postulante o que los cuatro den su acuerdo para incorporarlo. Y, hasta ahora, no todos los partidos se habían pronunciado formalmente sobre esta última fórmula, la misma que utilizó Piñera cuando compitió en las primarias contra Manuel José Ossandón y Felipe Kast.

La saliente timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, cree que debieran participar todas las cartas que maneja el sector, incluido Sichel, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei. Consultada por esa fórmula, la senadora dice que “la primaria es una buena manera de resolver conflictos” y que “sería bueno que participaran todos los liderazgos para que todas las fuerzas después estén detrás del ganador”.

Su sucesor al mando del gremialismo, el diputado Javier Macaya, tiene la misma postura. “La UDI no tiene problemas en que participen independientes en la primaria de Chile Vamos en la medida que se pueda lograr el acuerdo con los otros partidos. Y no tenemos problemas porque tenemos confianza de que la competencia fortalece al sector y tenemos muy buenos candidatos presidenciales pensando en aquello”, afirma.

El presidente de Evópoli, Andrés Molina, coincide con ese diagnóstico y sostiene que “nosotros estamos de acuerdo con que haya una primaria amplia, que participen todos los que convergen con nuestros principios. En ese sentido, creo que no podemos excluir a nadie y nosotros, como Evópoli, esperamos poder tener nuestro candidato”. Y agrega: “Vamos a tener de todas maneras una primaria lo más amplia posible. Es un tema que tenemos que conversar, pero personas que han participado en el gobierno tienen un espacio en las primarias”.

En RN, la vicepresidenta Paulina Núñez también señala que “Sebastián Sichel tiene que ir dentro de las primarias de Chile Vamos, como cualquier otro candidato que marque en las encuestas, que esté disponible en una campaña y que sea cercano al sector”.

El timonel del PRI, Rodrigo Caramori, en tanto, dice que “si Sichel quiere ir a nuestra primaria, sería interesante, y que se mida con los candidatos de los partidos que hemos construido nuestra coalición con mucho esfuerzo y valentía”.

De todas formas, en Evópoli hay quienes dicen en privado que si Sichel quiere ir a la primaria, debería ser promovido por RN, ya que son parlamentarios de ese partido quienes lo promueven como carta presidencial. Esto, además de la figura del exministro de Defensa Mario Desbordes.

En Evópoli, además, están a la espera de oficializar -después del 11 de abril- la candidatura de Felipe Kast, la carta más probable, aunque barajan otras opciones.

En RN, Evópoli y el PRI, además, sus dirigentes no tienen problemas en que haya dos representantes de la UDI en la primaria. En ese sentido, no pondrán trabas si esa colectividad opta por llevar a Lavín y Matthei.

En un sector del gremialismo, en todo caso, creen que lo más conveniente es que sólo uno de ellos vaya a la primaria, ya que, de lo contrario, podría existir una dispersión de votos.

Mientras tanto, cada uno de los precandidatos está afinando sus estrategias. En el sector de Desbordes siguen de cerca los pasos de Sichel y sus apoyos, ya que algunos han transmitido que en La Moneda hay favoritismo por él.

¿Y José Antonio Kast?

En cuanto a la opción de incorporar a José Antonio Kast a la primaria presidencial, en Chile Vamos plantean reparos. “Él no participa de nuestros principios, no ha sido parte del gobierno. Al contrario, ha sido oposición. Y tampoco ha demostrado interés en ir a las primarias. No nos parece en principio que tenga la posibilidad de estar en las primarias de Chile Vamos”, dice Molina, mientras que Macaya agrega que “él ha tomado la decisión de no hacerlo” y que “me parece que es correcto desde el punto de vista de cómo ha sido la trayectoria política, lo que no obsta que busquemos un acuerdo en la convención constitucional”.