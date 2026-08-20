Director de Junaeb tras diligencias de PDI y Fiscalía: “Acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, destacó este jueves las diligencias realizadas por la PDI y la Fiscalía en el marco de la investigación por eventuales irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Con estos antecedentes que hoy día salen a la luz queda claro que nosotros no estamos inventando nada, que estas no son fantasías y que acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”, expresó Peña tras las diligencias.

La investigación se originó en mayo pasado, a raíz de una denuncia presentada por el director nacional de la Junaeb, luego de los hallazgos detectados durante el proceso de auditoría realizado a la administración anterior.

Respecto a las personas involucradas, el director de Junaeb mencionó que “está el exjefe jurídico de esta institución, Alejandro Layseca, que nosotros creemos es parte importante de esta trama; la exdirectora también, Camila Rubio, que también está señalada dentro de las pesquisas, de las incautaciones. Funcionarios de la empresa que ya anteriormente habían sufrido incautaciones”.

“Y también lo nuevo, que obviamente también es un dato preocupante, que es la situación de parlamentarios, congresistas, que abre una línea de investigación nueva -de lo que vimos en la orden judicial- por los delitos de coimas y sobornos”, mencionó, enfatizando que “yo espero que ojalá esto se aclare, se investigue y que por favor se termine este círculo vicioso de años de oscuridad y de cosas que le hacen daño a Junaeb”.

Andres Pina

Respecto a la relación que tendrían los parlamentarios con la investigación, el director de Junaeb mencionó que “desconozco el detalle y la profundidad de esas relaciones o de esos vínculos porque yo me entero de esto hoy día en la mañana. Me entero además a través de la orden judicial de que hay excongresistas y también congresistas en ejercicio involucrados, además en una línea investigación nueva”.

“Hoy día se abren líneas de investigación que son complementarias, pero que yo confío que la fiscal va a poder probar y llevar a buen puerto, y que son además cosas que alimentan nuestra tesis, de que acá estaban ocurriendo cosas oscuras, cosas desapegadas absolutamente de la normativa y de la probidad”, añadió.

“A nosotros lo que nos interesa por de pronto es seguir entregando antecedentes, aportando nueva información, toda la que el Ministerio Público requiera porque somos los más interesados en que esto se aclare”, agregó.

Asimismo, respecto a las diligencias realizadas en las oficinas de Junaeb, el director señaló que “nosotros hemos colaborado amablemente con la fiscal porque, insisto, somos los más interesados en que esto se aclare, en que la investigación avance, que no decaiga”.

A la vez, detalló que la investigación involucraría a funcionarios que ya no trabajan en Junaeb, aunque menciona que también habría una funcionaria activa. “Hay una incautación particular de una funcionaria que no es acá de la Región Metropolitana, pero que también es parte de la orden judicial”, detalló.