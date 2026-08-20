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    Fiscalía allana oficinas de la Junaeb y el Congreso en investigación por presuntas irregularidades en licitaciones de alimentación escolar

    Las diligencias se realizan en el marco de una investigación por eventuales irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Rolando.Morales.Cespedes

    Durante la mañana de este jueves, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en conjunto con la Policía de Investigaciones, se encuentra realizando una serie de diligencias en el marco de una investigación por eventuales irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.

    Las diligencias se realizan en las oficinas centrales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y las dependencias del Congreso Nacional, así como en domicilios de la Región Metropolitana y de Valparaíso.

    Según confirmó el Ministerio Público, las medidas intrusivas corresponden a entradas y registros, con el objetivo de incautar dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadores.

    La indagatoria es encabezada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina.

    De acuerdo a información preliminar, entre quienes estarían alcanzados por estas diligencias, se encontrarían los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto.

    La investigación se originó en mayo pasado, luego del proceso de auditoría llevado a cabo por el Gobierno, ocasión en que las actuales autoridades de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas lideradas por Fernando Peña acusaron que sus antecesores, encabezados por Camila Rubio, efectuaron pagos irregulares a Soser, una de las empresa proveedoras del Programa de Alimentación Escolar por raciones que nunca se habrían entregado.

    Tras el hecho, la bancada de RN solicitó la creación de una comisión investigadora, mientras la empresa pidió la inhabilidad de Peña para intervenir en procesos de licitación y ejecución de contratos en los que participe la compañía, argumentando que sus declaraciones y actuaciones comprometerían su imparcialidad.

    Por su parte, la exdirectora de Junaeb, Camila Rubio, calificó de “injuriosa” la acusación de su sucesor, quien apuntó que la administración anterior habría “ocultado información” a la Contraloría General de la República (CGR).

    Más sobre:JunaebFiscalía de Alta ComplejidadCongresoPrograma de Alimentación Escolar

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