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    Nacional

    Trama Bielorrusa: tribunal rebaja cautelares de Mario Vargas y cumplirá arresto domiciliario total

    Vargas se encontraba en prisión preventiva desde noviembre pasado. El tribunal además decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este jueves, la Segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, modificó la medida cautelar de Mario Vargas sustituyendo la prisión preventiva por arresto domiciliario total.

    Vargas se encuentra en prisión preventiva desde noviembre pasado, cuando fue, junto a Eduardo Lagos Herrera y Gonzalo Migueles, por los delitos de soborno y lavado de activos, en el marco de la investigación conocida como trama bielorrusa.

    Cabe recordar que el pasado jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desechó modificar las medidas cautelares de Vargas, lo que motivó una apelación por parte de la defensa del abogado.

    Según sostuvo la defensa de Vargas en su apelación “la prisión preventiva de Mario Vargas queda sostenida, en esta segunda revisión, exclusivamente sobre la gravedad abstracta de los delitos investigados, sobre una mención inadmisible al ejercicio de su derecho a guardar silencio, y sobre una comparación con la coimputada Vivanco que, correctamente entendida, opera en su favor y no en su contra”.

    “A ello se suma la falta de toda diferenciación entre su situación y la de Eduardo lagos, pese a que los propios antecedentes de la causa -expuestos en el capítulo precedente- acreditan que se trata de posiciones radicalmente distintas”.

    Junto con el arresto domiciliario total, el tribunal decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados.

    Sergio Contreras, abogado de Vargas, destacó la resolución apuntando que " a nuestro juicio el mantener a mi cliente privado de libertad no era sustancialmente distinto a mantenerlo bajo arresto domiciliario total porque no hay ningún elemento que diga relación con un peligro para la investigación actual".

    Además, respecto a la posible declaración de Vargas, Contreras señaló que “nosotros hemos estado estudiando una eventual declaración, lo habíamos hablado con la señora fiscal regional, estamos preparando eso, efectivamente, o sea, el hecho de que hoy día se modifique la libertad diría yo que no cambia en nada el hecho de que íbamos a prestar declaración”.

    En tanto, la abogada querellante y representante de Codelco, Carolina Sepúlveda, sostuvo que “la resolución de la Corte no puso en duda los antecedentes que dan cuenta de esos hechos, ni de la participación del imputado Vargas en ellos sino que simplemente consideró que los fines del procedimiento se pueden cumplir con el imputado en arresto domiciliario total”.

    Más sobre:Trama BielorrusaMario VargasTribunalCautelares

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