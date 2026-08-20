Lincolao ante salida de ministras del gabinete de Kast: “Cuando a otra mujer le va mal, nos va mal a todas”

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en el podcast Cómo te lo Explico. Captura de pantalla.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, se refirió este miércoles a la posición de las mujeres en los cargos de poder, luego de que en el gabinete del Presidente José Antonio Kast fueran reemplazadas tres mujeres por la misma cantidad de hombres.

En conversación en el podcast Cómo te lo explico, y tras referirse al cruce entre su cartera con el Consejo de Rectoras y Rectores por los cambios en las bases de Fondecyt, la secretaria de Estado dijo haber visto, especialmente en redes sociales, “que en Chile ha caído mucho el respeto a la autoridad y el respeto a un debate, y una conversación humana, especialmente con mujeres”.

“He visto que ha habido un ataque desproporcionado a las mujeres y eso le hace mal al país, porque lo que provoca es que una mujer en un puesto de liderazgo tenga mucho menos voz y mucho menos cobertura política nacional para tener valentía en hacer las cosas que se necesitan”, afirmó.

Luego, la secretaria de Estado abordó el hecho de que las tres autoridades removidas hasta ahora del gabinete sean mujeres y que todas hayan sido reemplazadas por hombres, y sostuvo que no cree que esas salidas hayan sido decisiones que el Presidente Kast quisiera tomar.

“Yo sé que a él le dolió mucho que salieran esas tres mujeres y a nosotros todo nos dolió, porque especialmente para una mujer, cuando a otra mujer le va mal, nos va mal a todas, porque es mucho más difícil para una mujer llegar a un puesto de liderazgo” , aseguró.

De la misma forma, al ser consultada si no creía que era relevante buscar otras mujeres para esos mismos cargos, argumentó que cree que la decisión que tomó el mandatario “fue basada en el mejor talento que tenía disponible para hacer el reemplazo y hacerlo en un momento, obviamente, cuando sale una persona de un gabinete, que es un momento difícil”.

Lincolao puso como ejemplo el nombramiento de Francisco Riveros en el Ministerio del Deporte, señalando que ya conocía el funcionamiento de la cartera, había realizado la auditoría y mantenía relaciones de trabajo establecidas, por lo que, a su juicio, la decisión apuntó a quién tenía mejores condiciones para asumir con éxito el cargo tras la salida de Natalia Duco.

Acto seguido, afirmó: “Pero no, conociendo al presidente, no creo, no pienso en ningún momento que habiendo una mujer disponible de talento, en la misma situación, no hubiese escogido a la mujer”.

“Yo creo que tiene que ser un mea culpa la sociedad de lo difícil que es para una mujer tener estos cargos y lo que sufre una mujer en estos cargos, porque los insultos que una mujer recibe, tú cuando tú comparas, como a uno lo tratan comparado con con otros ministros que están ahí, es una diferencia bastante grande”, recalcó.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en el podcast Cómo te lo Explico. Captura de pantalla.

Al ser consultada sobre la importancia de que el Ejecutivo impulse la participación femenina en espacios de poder, Lincolao aludió a su propia experiencia y a la decisión de Kast de incorporarla al gabinete.

“Yo siento que cuando a mí el Presidente me dio el honor y el privilegio de ser ministra, una mujer mapuche, sin relaciones, sin ningún tipo de conexiones acá, ni con ningún partido político, era una apuesta muy grande, era un riesgo muy grande para él”, sostuvo.

La ministra profundizó en ese punto al señalar que no proviene de los círculos tradicionales de poder. “Yo estoy acá trabajando por Chile y yo creo que el Presidente tomó un riesgo muy grande cuando me eligió a mí. Una persona mapuche, una persona que viene de escasos recursos, que yo no vengo de la élite, yo no vengo de esos colegios donde muchos de ellos fueron, los políticos, de todos los partidos. Porque Chile es un país clasista y es un país racista”, afirmó.

Lincolao insistió en esa crítica al referirse al trato que ha recibido desde que asumió el cargo. “Sí, esa es la realidad. O sea, tal vez lo que dije va a salir en una portada, pero hay que hablar las cosas como son. Porque los insultos que a mí me ponen en las portadas son insultos racistas”.

Sin embargo, al volver a ser consultada sobre el reemplazo de las tres mujeres del gabinete por hombres, pese a la existencia de talento femenino, evitó pronunciarse directamente.

“Si tú me hubieses hecho esa pregunta a mí hace cinco meses atrás, yo te hubiese dicho mi opinión y hoy día yo te voy a decir que paso, porque no importa cómo yo responda a esa pregunta, va a ser usada”, señaló.