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    Camila Vallejo vuelve a atacar manejo de seguridad de Kast y se lanza contra la reforma: “Pasaron de ‘la gran estafa’ a ‘gato por liebre’”

    La exministra de la Segegob indicó que el “gran riesgo” de la agenda de seguridad de la actual administración es que la gente crea que busca combatir el crimen organizado, cuando, según la militante comunista, su fin real es "limitar las libertades de los ciudadanos comunes y corrientes”.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La exministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A fines de julio pasado, la exministra secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, fustigó con dureza el manejo de seguridad de la administración de José Antonio Kast y, en el marco de su primera entrevista tras dejar el Ejecutivo, calificó como una “gran estafa” la promesa de campaña del republicano de poner freno a la delincuencia.

    Y la noche de este miércoles, la militante del Partido Comunista (PC) volvió a pegarle a la actual administración, esta vez lanzando sus dardos contra la reforma constitucional en seguridad que impulsa el republicano, y que, entre otras medidas, plantea un nuevo estado de excepción en barrios para hacer frente a la delincuencia, el que puede invocarse hasta por 240 días sin necesidad de contar con la anuencia del Congreso.

    Durante su participación en el programa Descabelladas, de UChileTV, la exvocera del gobierno de Gabriel Boric reiteró que durante los primeros seis meses de la administración de Kast hubo “improvisación” en la materia, sin un plan propio del Ejecutivo.

    Y agregó que ahora, con la reforma constitucional, “sí es su plan propio, pero no es un plan realmente contra el crimen organizado, de combate a la delincuencia, sino que es ‘gato por liebre’. O sea, pasaron, yo digo, como de ‘la gran estafa’ al ‘gato por liebre’”.

    Al respecto, explicó que esta medida lo que realmente hace “es introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder a costa de las libertades de los ciudadanos comunes y corrientes. No garantiza mayor efectividad la persecución del delito, lo único que garantiza es que pasemos a estados de excepción sumamente más duros, donde limitan las libertades de tránsito, de reunión, de asociación, incluso hasta de propiedad por la interceptación o requisamiento de bienes sin orden judicial ni nada que los justifique, a personas que no necesariamente tengan antecedentes delictuales”.

    “Yo creo que ahí está el gran riesgo de esta agenda, que hagan creer a la gente que con esta supuesta mano dura se va a combatir la delincuencia, que es el crimen organizado, pero que al final busca otro propósito, que es la limitación de las libertades de los ciudadanos comues y corrientes”, sostuvo.

    En este sentido, Vallejo afirmó que “uno entiende que la ciudadanía, con todos los problemas de violencia en la comisión de delitos y la necesidad de tener barrios más seguros, tenga cierta disponibilidad a perder ciertas libertades. Pero yo le preguntaría a la gente si en nombre de la seguridad tú estarías dispuesta a no poder ir tranquila a comprar al negocio, a que el Presidente de la República intercepte, o un subordinado de él, tu teléfono, que puedan detener a tu hijo, el hijo del vecino, bajo ninguna justificación, y acusarlo de delitos que no ha cometido, en pos de reducir la delincuencia y que al final, con eso, no se reduzca la delincuencia”.

    Y consultada directamente por la expresión que utilizó, la exdirigenta estudiantil afirmó: “‘Gato por libre’, porque esto no hay ninguna evidencia de que realmente vaya a lograr enfrentar el crimen organizado y la delincuencia”.

    Agregó que “Para eso existen otras herramientas (...), por ejemplo, fortalecer más las policías, ampliar, tener más policías. O la ley de inteligencia económica, que (desde el oficialismo) no han querido respaldar el levantamiento del secreto bancario. O sea, herramientas de inteligencia para hacer más eficaz la persecución del delito e ir a las cabecillas del crimen organizado, que probablemente no están en los barrios populares, sino que en el barrio alto”.

    Finalmente, Vallejo sostuvo que la pérdida de derechos que incluye la reforma constitucional podría, al final, transformarse en algo similar a lo que sucedía en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, por lo que llamó a cuidar la democracia.

    “Orden con democracia es delincuentes en la cárcel. Orden sin democracia es que todos finalmente estemos en una cárcel y todos estemos con pérdida de libertades”, sostuvo la exministra, quien relevó la necesidad de poder ejercer derechos básicos, como el de reunión, “sin que te señalen como un enemigo interno”.

    “Eso yo lo encuentro sumamente peligroso, porque además ya hemos tenido esta experiencia en Chile (...) ¿por qué yo no lo podría pensar?, si hoy en día quienes nos gobiernan, en su mayoría, no todos, reivindican la dictadura, son pinochetistas, estuvieron ya en el poder, cometieron aberraciones y hoy día que, en el nombre de la seguridad, de contrabando te quieran nuevamente instalar esta lógica de persecución, lo encuentro como muy posible”.

    Más sobre:Camila VallejoreformaseguridadKastgobierno

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