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    Isapres han pagado en un año y medio el 21% de la deuda que tenían con sus afiliados tras fallo de la Suprema

    La deuda de las isapres abiertas, por los cobros en exceso relativos a la tabla de factores, ascendía a US$1.280 millones, pero ya han devuelto US$268 millones a junio. El plazo máximo de restitución vence en diciembre de 2037, pero varias isapres han decidido adelantar pagos. Las más avanzadas son Nueva Masvida, Consalud y Colmena.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic

    En noviembre de 2022 la Corte Suprema puso en jaque a las isapres tras dictar un fallo que ordenó aplicar la nueva tabla de factores a todos sus afiliados y restituir los cobros en exceso que se hubiesen efectuado desde 2020, en caso de que el precio del plan de algunos afiliados fuese menor producto de este cambio.

    La Superintendencia de Salud era la encargada de implementar la sentencia en cuestión. Los cálculos apuntaban a que la devolución que tenían que hacer las isapres sería de hasta US$1.400 millones, en tan solo un par de años. La industria aseguró que esa sería la “lápida del sector”, ya que equivalía a toda la utilidad del sistema en 33 años.

    Bajo este escenario, el gobierno anterior se vio obligado a presentar un proyecto de ley en el Congreso para dar viabilidad al cumplimiento del fallo.

    La llamada ley corta de isapres fue aprobada por el Congreso en mayo de 2024. Allí se establecieron plazos de restitución diferenciados por edad, con un máximo de 13 años para la totalidad de los afiliados. También se definió que las isapres presentarían a la Superintendencia de Salud un Plan de Pago y Ajustes (PPA), identificando el monto adeudado a cada persona, la metodología de cálculo, los plazos y cuotas, y las modalidades de pago.

    Luego de que los PPA fueron autorizados por el regulador, las isapres empezaron a efectuar las devoluciones en diciembre de 2024. ¿La deuda total a pagar por las isapres abiertas? $1.180.028 millones (unos US$1.280 millones).

    Ahora, a un año y medio desde que se iniciaron esas devoluciones, las isapres abiertas ya han abonado $247.170 millones (US$268 millones) a las cuentas individuales de sus afiliados, según cifras de la Superintendencia de Salud a junio. Esto constituye un 21% de la deuda total. Así, lo que falta por pagar asciende a $932.854 millones (US$1.011 millones), devolución que deberán completar de aquí a diciembre de 2037, cuando vence el plazo de restitución.

    Respecto del proceso de fiscalización, la Superintendencia de Salud comenta que a través de sus circulares e instrucciones ha estado monitoreando “mensualmente la contabilización de la deuda y el abono efectivo de las cuotas a las cuentas de cada afiliado. Los planes aprobados contienen obligaciones concretas y verificables, y su cumplimiento íntegro y oportuno es objeto de supervisión permanente”.

    El superintendente de Salud, Fernando Riveros, recuerda que “fue la Ley N°21.674 la que estableció el mecanismo para darle cumplimiento” a la obligación de restituir estos fondos que ordenó la Suprema. Agrega que “ese proceso está en ejecución y bajo supervisión permanente de esta Superintendencia”.

    Además, Riveros recuerda que, “mientras la deuda no esté íntegramente pagada, la ley impide a las isapres retirar utilidades o distribuir dividendos, de modo que sus resultados quedan afectos al cumplimiento de esta obligación. La función de la Superintendencia de Salud es velar porque la ley se cumpla y los derechos de las personas afiliadas sean plenamente restituidos, y en eso vamos a perseverar”.

    Devoluciones por isapre

    Si bien el plazo máximo para restituir los montos es de 13 años, con excepción de Colmena que se autoimpuso el plazo de 10 años, varias isapres han decidido adelantar los abonos a sus afiliados gracias a que han obtenido mejores resultados, principalmente por la baja en el gasto de licencias médicas que se produjo en el segundo semestre de 2025 y en el primer semestre de 2026, luego de la denuncia de Contraloría.

    En todo caso, las mayores ganancias que han obtenido por este motivo no deberían extenderse por mucho tiempo más, comentan fuentes de la industria, dado que parte de ese menor gasto de a poco lo han traspasado a los nuevos afiliados en los nuevos planes de salud que están comercializando. Pero también se ha traducido en una menor alza de los precios de los planes de salud que tienen vigentes en el proceso de adecuación de precios base.

    Como sea, las isapres han definido equipos específicos para dedicarse a contactar a cada persona a la que le harán un pago. Incluso hay afiliados que se sorprenden al responder los llamados y piensan que es una estafa, comenta una persona ligada a la industria. Es una deuda larga, pero han puesto como una de sus prioridades ir adelantando pagos, sostienen distintos actores consultados.

    Cada isapre tiene una estrategia distinta respecto de a quiénes pretenden adelantar los pagos primero. Eso sí, hay cuestiones establecidas por ley: un plazo máximo de dos años para pagar a las personas de 80 años o más; cinco años para las personas de entre 65 y 79 años; y hasta 13 años para el resto de los afiliados.

    Isapre Nueva Masvida es la que a junio registra el mayor avance en el pago de su deuda, ya que al cierre del primer semestre había abonado $30.234 millones a sus afiliados, un 41% del total. Es más, el presidente de la referida isapre, Gonzalo Arriagada, asegura que han continuado adelantando pagos y hasta ahora han desembolsado un 53,89% de la deuda total, correspondiente al 58,69% de los afiliados.

    “Esto no considera el pronto pago que se está ofreciendo este mes. Yo estimo que incluyendo este esfuerzo habremos pagado la deuda al 63% de los afiliados”, puntualiza. “Pusimos como prioridad el pago de la deuda. Eso ha significado una serie de esfuerzos desde el primer día. Y en la medida que la caja nos lo permita, vamos a seguir haciendo este esfuerzo”, agrega Arriagada.

    En segundo lugar se ubica Consalud, con un avance de 31%, pues a junio había abonado $63.447 millones. La isapre comenta que “de manera proactiva” hicieron “la devolución de las cuotas correspondientes a 2026 a todos nuestros afiliados, abonándolas directamente en sus cuentas de excedentes. Además, quisimos tener una consideración especial con nuestros afiliados mayores de 70 años: a ellos les adelantamos la totalidad de lo que tenían pendiente de devolución, porque entendemos que para este grupo es especialmente importante recibir oportunamente estos recursos”.

    Respecto de si podrían terminar de pagar la deuda antes de los 13 años, responden que “nuestro foco es seguir avanzando en la devolución de manera responsable y, en la medida en que las condiciones lo permitan, acelerar el proceso lo posible”.

    En tercer lugar se ubica Colmena: a junio ha pagado $61.035 millones a sus afiliados, un 24% del total. La cuarta isapre más avanzada es Vida Tres, pues ha abonado $17.563 millones, casi un 20% del total. Luego se ubica Banmédica, con un avance del 15%, tras haber abonado $36.310 millones. Y en el último lugar se sitúa Cruz Blanca, con un 12% de avance, pues ha devuelto $38.581 millones. En todo caso, esta última es también la isapre que tiene la mayor deuda total, con $316.600 millones.

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