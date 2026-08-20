Precio de las bencinas sube casi $35 y expertos anticipan otra alza similar antes de Fiestas Patrias

Por segunda vez consecutiva, los precios de los combustibles registrarán un alza. Este incremento había sido adelantando por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y algunos expertos.

De acuerdo a lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), tanto el valor de la gasolina de 93 octanos como el de la de 97 octanos registrarán un alza de $34,8 por litro, con lo que, tomando en cuenta que la de 95 octanos es el promedio de ambas, todas los octanajes tendrán dicho aumento. Por su parte, el precio del diésel anotará un incremento de $97,4 por litro.

Con el alza que se comenzará a materializar este jueves, los precios se acercan nuevamente a los niveles históricos que se alcanzaron en marzo, tras el fuerte traspaso que decretó el gobierno.

En ese momento, la gasolina de 93 octanos escaló hasta los $1.529 el litro promedio en la Región Metropolitana (RM), en tanto que la de 97 octanos hasta los $1.641. El diésel, a su vez, quedó en $1.493.

Ahora, el valor promedio de la bencina de 93 octanos llegará, en la RM, a $1.448, y a $1.481 a nivel nacional. El de la de 97 octanos, en tanto, a $1.523 en la RM, y a $1.551 en el país. En cuanto al precio del diésel, este subirá a $1.177 en la RM y a $1.179 a nivel nacional.

Híbridos se coronan como los favoritos en medio del alza de la bencina

Así entonces, desde que se desató el conflicto en Medio Oriente y considerando las alzas y bajas que se han traspasado a público desde entonces, el precio de la bencina de 93 octanos acumula un aumento de $264,8 por litro, la de 97 octanos uno de $274,2 y el diésel uno de $306,4.

Lo que viene

Ahora bien, las perspectivas para las próximas semanas son inciertas dada la volatilidad que está teniendo el precio del petróleo, dado los vaivenes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y también porque para algunos expertos el Ministerio de Hacienda modificó la forma que tenía de actuar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), por lo que hace menos predecible el comportamiento de los precios a consumidores.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, sostiene que, para la semana del 10 de septiembre, previo a las Fiestas Patrias, que es cuando nuevamente corresponde que fluctúe el precio, “se esperaría una nueva alza en torno a los $35 por litro para la gasolina”.

De acuerdo a Ortiz, todo esto “si se mantienen las condiciones de mercado. Es decir, un tipo de cambio en torno a $910 a $915 y un precio del petróleo levemente por debajo de los US$90 el barril”.

Los precios de referencia para las gasolinas y el diésel son definidos por la Enap cada tres semanas.

La empresa estatal no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.