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    Lincolao y cruce con el Cruch por el Fondecyt: “Hay interés económico de las universidades; es evidente una reacción”

    La ministra de Ciencia abordó en extenso la grieta que se le abrió con el Consejo de Rectoras y Rectores, además de las sociedades científicas, a raíz de los cambios en las bases del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico postdoctoral.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    19 Agosto 2026 Entrevista a Ximena Lincolao, Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile Foto: Andres Perez Andres Perez

    A inicios de agosto el Consejo de Rectoras y Rectores (Cruch) le envió una carta a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la que le cuestionaban seriamente las nuevas bases del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) postdoctoral del próximo año.

    Entre los cambios propuestos por la cartera están tener residencia definitiva en Chile y que hasta el 70% de las adjudicaciones serán para 10 áreas prioritarias.

    De ahí en más la controversia no ha hecho más que escalar, con la academia y los rectores pidiendo que la medida sea retrotraída. Lincolao se ha negado y ahora fue más allá.

    En el podcast Cómo te lo explico transmitido por La Tercera, la titular de Ciencia lanzó una frase que de seguro tendrá réplica: “Yo creo que hay interés económico de las universidades. Y yo no las culpo, cuando tú tienes un financiamiento que estás acostumbrado a recibirlo de una manera y lo vas a recibir de otra, todo lo que tenías planificado tal vez no va a ser así, entonces, es evidente que va a haber una reacción”.

    Luego, al ser consultada si no era mejor confiar en la libertad de los científicos y que eso es lo que defienden las universidades, señaló: “Es que es que a mí me cuesta creer eso, porque nosotros financiamos a las universidades muchísimo (...). No es que no las estemos apoyando. Hay universidades que tienen 10 a 15 fondos nuestros”. Además, sumó que como ministerio “no limitamos a las universidades que inviertan ellos mismos en estos proyectos”.

    “Entiendo que eso cueste, pero tenemos que estar en modo de empleo, por lo mismo que decía antes, es la contribución de todos los chilenos”, añadió.

    A la hora de abordar la razón por la que incluso las sociedades científicas están detrás de este rechazo, la ministra dijo “no lo sé, pero pienso que hay mucha desinformación”. Y añadió: “¿Ustedes creen que es de sentido común, en la situación en que está Chile, pedirle a una dueña de casa, a una persona que se saca la mugre trabajando, pagando las cuentas, una hora en micro, mojada o que perdió todo en una emergencia, que le pague a los estudios a una persona extranjera que venga, estudie 3 años y se vaya? Creo que esto es una conversación moral también".

    Del mismo modo, dijo que hubo una “desinformación” de parte de las casas de estudio a la hora de criticar al decir que no existe, dentro de las prioridades, ciencias sociales ni humanismo, aunque reconoció que faltó dar a conocer de mejor manera el tema por parte de su cartera.

    Para cerrar el tema, señaló que le pidieron al Cruch una contrapropuesta “y todavía no recibimos una”.

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