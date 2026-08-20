Vanessa Kaiser cuestiona restricciones a libertades en reforma de seguridad de Kast: “Estaríamos viviendo en un totalitarismo”

La senadora del Partido Nacional Libertario (PNL), Vanessa Kaiser, volvió a cuestionar, esta vez con mayor dureza, la reforma constitucional presentada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, advirtiendo que las restricciones a derechos y libertades contempladas en el nuevo estado de excepción podrían derivar en un “totalitarismo”.

En entrevista con 24 Horas, la parlamentaria sostuvo que no le gustaría que un régimen excepcional terminara normalizándose en el país, y comparó ese riesgo con la prolongada aplicación del estado de emergencia en la Macrozona Sur, cuya vigencia volvió a ser extendida esta semana.

“Es posible que esta propuesta del gobierno sea mejorada en muchos aspectos (en el Senado), la discusión hay que abrirla y conversar si un estado de excepción como el que se está proponiendo es razonable o no”, afirmó.

En esa línea, Kaiser advirtió: “Imagínese se nos normalizara un estado de excepción como el que se está proponiendo... estaríamos viviendo en un totalitarismo”.

La senadora agregó que “esto representa una institucionalización de un avance hacia la suspensión de derechos, donde esos derechos no son garantizados por el Estado, lo que tenemos es un cambio de régimen. Cambiamos del régimen democrático, a uno totalitario” , aunque descartó que crea que ese escenario pueda producirse durante la administración de Kast.

Kaiser también cuestionó que el nuevo estado de excepción pueda ser declarado ante una “amenaza fundada al orden público”, apuntando a las falencias que, a su juicio, presenta la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y los servicios de contrainteligencia para determinar cuándo existe una situación que justifique su aplicación.

Asimismo, sostuvo que el estado de excepción constitucional de emergencia vigente en La Araucanía “no está funcionando”.

Respecto de la viabilidad de la reforma en el Congreso, reconoció que actualmente el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios.

“En este momento por supuesto que no (están los votos para la reforma), pero yo confío que estamos con un buen gobierno y creo que podemos avanzar en una conversación común hacia una legislación que ayude a este gobierno a cumplir con su mandato, la promesa de mayor seguridad”, señaló.

Kaiser agregó que el respaldo al Ejecutivo estaría condicionado a avanzar en un “indulto general”.