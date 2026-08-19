SQM gana US$ 1.045 en el primer semestre, logra récord de producción de litio y vende al mejor precio en casi tres años

CEO de SQM, Ricardo Ramos. 24/04/2023 SQM SE REUNE EN LA CORFO. EN LA FOTO, RICARDO RAMOS FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El mejor precio del litio trajo buenos resultados para SQM, que pasó de utilidades por US$ 226 millones en los seis primeros meses de 2025 a US$ 1.025 millones este primer semestre. Un alza de 354%. La gigante del litio aumentó la demanda global esperada del mineral para este año desde 1,9 millones de toneldas de carbonato de litio (LCE) a 2,1 millones.

El litio ha visto un incremento en su valor tras una contracción de la oferta por inconvenientes en diferentes operaciones de litio en el mundo, mientras la demanda se encuentra sólida, gracias las energías renovables y el almacenamiento en base a baterías BESS, esencialmente.

Las ventas de la compañía llegaron a US$ 4.229 millones en el primer semestre, lo que supone un aumento del 103% en comparación con los US$ 2.079 millones registrados durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2025.

El Ebitda ajustado de la firma alcanzó los US$ 2.155 millones entre enero y junio de este año, creciendo 224% versus el mismo periodo del año pasado.

En particular, las ganancias durante abril y junio de este año llegaron a US$ 660 millones, un incremento de 646% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los ingresos de este lapso llegaron a US$ 2.468 millones, una subida de 137% respecto a los tres meses finalizados en junio del año anterior.

Durante la primera mitad del año, los ingresos por litio llegaron a US$ 2.965 millones, representando el 70% de toda la operación de la compañía; seguido por yodo y derivados, que reportó ventas por US$ 578 millones; y seguido por nutrición vegetal, que anotó ingresos por US$ 562 millones.

Entre enero y junio el volumen de ventas de litio alcanzó las 153 mil toneladas de LCE, considerando las operaciones que tiene la firma tanto en Chile como en Australia. No obstante, Chile es el fuerte del negocio, representando ventas por 145 mil toneladas, el 95% del total.

Los precios de venta de SQM saltaron y en el segundo trimestre promediaron US$ 21.800 dólares la tonelada, según expresó SQM en su presentación de los resultados, casi tres veces más que los US$ 8.500 del segundo cuarto del 2025. El primer trimestre de 2026 sumaron US$ 17.800. El precio de venta es el más alto desde el tercer trimestre de 2023, cuando vendió a US$ 30 mil la tonelada.

China y Australia

El CEO de SQM, Ricardo Ramos, comentó tras los resultados que “tal y como se anticipó en nuestro anterior informe de resultados, los precios aumentaron durante el segundo trimestre, impulsados por una demanda del mercado superior a la prevista”.

“Ahora esperamos que la demanda mundial de litio supere los 2,1 millones de toneladas métricas en 2026, y continuamos expandiendo nuestra capacidad de producción tanto en Chile como en Australia. En Chile, prevemos que Novandino Litio produzca entre 280 mil y 290 mil toneladas métricas de LCE este año y que alcance una capacidad de producción de aproximadamente 300 mil toneladas métricas el próximo año”, profundizó en el conference call de la firma. En el segundo trimestre batió otro récord de producción, con 75 mil toneladas vendidas. El peak había ocurrido en el cuarto trimestre de 2025, con 66 mil toneladas.

Ramos también dijo que “SQM y sus subsidiarias acumularon más de US$ 1.600 millones en pagos al gobierno chileno, incluyendo impuestos, contribuciones a gobiernos locales y pagos a Corfo”. El zoom a Corfo muestra un pago por US$ 764 millones, expandiéndose 470% respecto de enero-junio del año pasado.

“Hemos actualizado nuestras previsiones de inversión. Ahora hemos incluido el año 2028 y prevemos una inversión total aproximada de US$ 3.000 millones durante el periodo 2026-2028. Esta inversión se centra principalmente en impulsar el crecimiento futuro y mejorar la competitividad de nuestras operaciones mediante la reducción de los costes de producción”, anticipó el ejecutivo, tras el positivo desempeño registrado este año.

El vicepresidente de estrategia y desarrollo de Novandino Litio, Pablo Hernández, consultado por la demanda de litio mundial en el conference, explicó que la mayor previsión la observan por ”un aumento en la oferta, principalmente proveniente de China, tanto de espodumeno como de salmuera, pero también se observan algunos proyectos de expansión en África y Argentina. Y debido al escenario actual de precios se están reactivando algunos proyectos en Australia”.

La empresa fue consultada también por la brecha entre la compra de baterías de almacenamiento y la implementación de estas mismas. Hernández respondió que “existe una brecha que estamos monitoreando”.

“La mayor parte de esa diferencia se debe a la implementación de proyectos de mayor envergadura, los cuales conllevan plazos de ejecución más largos y retrasos en las aprobaciones y demás. Por lo tanto, existe una demora lógica en ese sentido. Pero también hay un adelanto en algunas ventas a partir de 2027 debido a la eliminación de las desgravaciones fiscales para las exportaciones en China”, apuntó.

El ejecutivo resumió su punto de vista así: “mi opinión a largo plazo es que en los próximos años podríamos ver una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la implementación de baterías BESS”.

La SEC cierra su investigación sobre SQM

En sus estados financieros, la compañía informó que la investigación que inició en 2023 el organismo estadounidense Securities and Exchange Commission (SEC) fue concluida sin ninguna medida contra SQM.

“El 12 de junio de 2026, la sociedad recibió una carta de la división de cumplimiento de la SEC en la que se comunicó la conclusión de la investigación sobre la sociedad y que, en base a la información disponible a fecha de la carta, no tenía intención de recomendar ninguna medida coercitiva en contra de la sociedad“, se lee en el documento.