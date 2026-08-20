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    Energía compromete proyecto de ley sobre distribución eléctrica a más tardar para el primer trimestre de 2027

    El gobierno arrancó este miércoles el trabajo para desarrollar una ley de distribución eléctrica que tendrá inicialmente un periodo de discusión mediante mesas de trabajo. El Presidente Kast apuntó que el objetivo ahora es "dotar al país de una normativa moderna en la distribución eléctrica".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA FOTO PABLO VÁSQUEZ R Pablo Vásquez R.

    Si bien el ministerio de Energía ya había dado luces de que impulsaría una reforma a la distribución, el gobierno definió este miércoles, en medio del seminario Energía 2030, comenzar a trabajar en el proceso pre-legislativo de la iniciativa.

    “La ley eléctrica chilena es del año 1982, 44 años. Se escribió cuando en nuestro país no había paneles solares en los techos, ni autos eléctricos, ni baterías. A mí no me gusta usar mucho la expresión medidores inteligentes, pero no había medidores inteligentes”, señaló la ministra de Energía, Ximena Rincón.

    “Tampoco había en esa época, cuando esta Ley se escribió, centros de datos. Estamos regulando el siglo XXI con una norma anterior al internet”, precisó.

    La autoridad explicó que el trabajo que realizarán será similar a la Ley de ordenamiento tarifario que se aprobó en julio, legislación que ha trascendido como un logro para el ministerio porque fue tramitada expeditamente en un mes.

    Plazo

    Así, para desarrollar el plan, que ha estado en la discusión durante años en el sector energético, se realizarán, primero, mesas de trabajo para recopilar visiones desde la academia, el empresariado y el mundo parlamentario. Posterior a ello darán curso a la escritura del proyecto de ley para luego ser tramitado en el Congreso, teniendo plazo hasta el primer trimestre de 2027 para dilucidar el detalle de la ley.

    “El plazo que hemos dado es que de aquí a diciembre tenemos que tener el trabajo listo para poder entrar al trámite legislativo. Nos encantaría que fuera diciembre, pero será dentro, a más tardar, del primer trimestre del próximo año”, detalló Rincón.

    Añadió que “hoy día 19 de agosto comenzamos el trabajo de modernización de la Ley eléctrica con un foco en distribución, pero no nos podemos quedar solo ahí. Está presente también el tema y el gran desafío de la transmisión, que es un gran cuello de botella en nuestra realidad”.

    El presidente de la República, José Antonio Kast, vía telemática, dijo que el proyecto de ordenamiento tarifario, que fue aprobado a fines de julio pasado, fue el primer paso en materia eléctrica del gobierno.

    “El siguiente es ordenar la norma. Es decir, dotar al país de una normativa moderna en la distribución eléctrica. El marco normativo urgente de la distribución en Chile tiene más de 40 años”, indicó.

    Kast complementó que “fue un diseño para un Chile distinto y eso tiene que cambiar. En esa línea, iniciaremos un trabajo de modernización y actualización muy profunda basado en la seguridad, la calidad y la competitividad del servicio energético”.

    Visiones de Frei sobre el sector

    En el seminario participó y expuso el expresidente Eduardo Frei, quien, entre otros temas, destacó la capacidad de los medidores inteligentes para fortalecer el sistema, cuya iniciativa en el pasado se discutió en el Congreso, sin embargo, no avanzó.

    “Ya se trataron de cambiar los antiguos (medidores) que están obsoletos, por estos inteligentes y capaces de hacer muchas cosas, resolver muchos problemas y dar un uso eficiente a la energía desde la casa. Con eso podemos manejar la energía, porque hoy día no manejamos nada, lo único que vemos una vez al mes es que viene un señor y se mete a al jardín a medir el medidor para saber cuánto es. Eso el siglo XVI”, comentó.

    Eduardo Frei. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ex autoridad es presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), organismo con el que se organizó el seminario y cuyo vínculo será estrecho para el trabajo de la reforma a la distribución.

    Frei disparó ciertos dardos sobre el apagón que ocurrió el 2025 y que dejó a la gran mayoría del país sin luz. “El año pasado no tuvimos ningún Houston a quien llamar para que nos ayudaran. 90% del país sin luz. Eso se puede repetir en cualquier momento”, advirtió.

    En tanto, mientras destacaba los proyectos eólicos de energía renovable, el ex mandatario de la República deslizó que “hay gente que no quiere que los pongan. Aquí se oponen a todo. La definición de este país es oponerse a todo lo que proponga algo positivo para Chile. Parece que este es el mal que tenemos del siglo”.

    También le dio un guiño a los embalses y cuestionó la oposición a ellos. “Aquí les dio la manía de que no se podían hacer tranques en el norte. Y ahora ha llovido y llovido y toda esa agua ahora está en el mar. El famoso tranque de Petorca, La Ligua y todos los del norte, y de Coquimbo están colapsados y ya están llenos para 2, 3, 4 o 5 años. No podemos seguir botando el agua, tenemos que volver a hacer embalses”, concluyó.

    Más sobre:Ximena RincónReforma de distribuciónElectricidadEduardo FreiEnergía 2030

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