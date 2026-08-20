El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global

El dólar en Chile subía y el Ipsa caía en medio de un pesimismo en Wall Street y la debilidad del cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional.

El tipo de cambio en Chile subía $4,35 respecto al cierre de miércoles y llegaba a un valor de $925,10 la unidad. Con ello, la divisa recuperaba parte de los $5,45 que retrocedió la jornada de este miércoles.

“Parece responder más a un debilitamiento específico del peso chileno que a una fortaleza generalizada del dólar”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, sobre la apertura del dólar.

Santos de XTB destacaba la caída del peso chileno frente al dólar ante la debilidad del cobre. El valor a tres meses del cobre en Comex caía 1,29% a US$6,41.

Por su parte, el valor al contado del cobre bajó 0,07% a US$6,42 en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Con la baja marginal, el precio spot del metal anotó tres jornadas consecutivas a la baja, una caída que se da luego de que este lunes el cobre registró un máximo histórico (US$6,735 la libra) ante la escasez del metal.

“La pérdida de soporte del cobre que retrocede después de que el ingreso de más de 20.000 toneladas a bodegas de la LME relajara parte de la fuerte escasez que había llevado al metal a máximos históricos”, comentó Santos.

Por su lado, Cristián Claro, analista de mercados de Capitaria, apuntó a pesimismo en el mercado ante el alza del precio del petróleo en el mundo en medio de las nuevas tensiones por la guerra en el Medio Oriente, que involucra al estrecho de Ormuz —zona donde circula más del 20% del crudo del mundo-.

El valor del Brent, de referencia para Chile, subía un poco más de 2% y llegaba a un valor de US$93,6 por barril. Un precio que se ubica lejos de los niveles preconflicto del orden de los US$70 por barril.

“Este salto se suma a la presión que ya traía el peso chileno desde el martes, cuando el Banco Central informó que el PIB del segundo trimestre cayó 0,2% anual, muy por debajo de lo que esperaba el mercado (+0,1%), completando así un primer semestre en terreno negativo tras la contracción de 0,3% del primer trimestre”, comentó Claro.

En tanto, el dólar se mantenía estable en el mundo. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a un grupo de divisas, entre ellas el euro, subía 0,03%.

Mercados

Wall Street caía luego de que se revirtiera el efecto del anuncio de recompra de deuda de largo plazo por parte del gobierno de Estados Unidos y bajar el costo del endeudamiento a largo plazo relacionado con los bonos del tesoro a 10 y 30 años.

Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial ANGELA WEISS

Los rendimientos de los bonos subían y recuperaban parte de lo que retrocedieron este miércoles. Así, la rentabilidad de los bonos volvía a acercarse a su nivel más alto en casi 20 años.

También pesaba el pesimismo por las nuevas tensiones en el Medio Oriente y el alza del petróleo.

Michael Schumacher, exjefe de macroeconomía de Wells Fargo, dijo a CNBC que no cree que el respiro del mercado de bonos vaya a durar.

“Sigo siendo pesimista. Creo que las tasas a largo plazo suben por varias razones. En el caso de Estados Unidos, en particular, hay un enorme déficit presupuestario. No hay muchas señales de que vaya a mejorar. Además, el gasto en defensa está aumentando”, declaró a CNBC en una entrevista. “Creo que esto ya ocurría antes del conflicto en Irán, y ahora se ha intensificado”, agregó.

Ante este contexto, los tres principales índices de Wall Street caían luego de que subieran este miércoles.

Por su parte, la Bolsa de Santiago operaba en rojo. El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, caía luego de cinco jornadas consecutivas al alza.

El Ipsa caía 0,40% y llegaba a un valor de 11.196,70 puntos. En las cinco jornadas anteriores, el Ipsa avanzó un 2,34%.