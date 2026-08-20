SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global

    El dólar subía luego de retroceder este miércoles y el Ipsa caía tras cinco jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Murad Sezer

    El dólar en Chile subía y el Ipsa caía en medio de un pesimismo en Wall Street y la debilidad del cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional.

    El tipo de cambio en Chile subía $4,35 respecto al cierre de miércoles y llegaba a un valor de $925,10 la unidad. Con ello, la divisa recuperaba parte de los $5,45 que retrocedió la jornada de este miércoles.

    “Parece responder más a un debilitamiento específico del peso chileno que a una fortaleza generalizada del dólar”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, sobre la apertura del dólar.

    Santos de XTB destacaba la caída del peso chileno frente al dólar ante la debilidad del cobre. El valor a tres meses del cobre en Comex caía 1,29% a US$6,41.

    Por su parte, el valor al contado del cobre bajó 0,07% a US$6,42 en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Con la baja marginal, el precio spot del metal anotó tres jornadas consecutivas a la baja, una caída que se da luego de que este lunes el cobre registró un máximo histórico (US$6,735 la libra) ante la escasez del metal.

    “La pérdida de soporte del cobre que retrocede después de que el ingreso de más de 20.000 toneladas a bodegas de la LME relajara parte de la fuerte escasez que había llevado al metal a máximos históricos”, comentó Santos.

    Por su lado, Cristián Claro, analista de mercados de Capitaria, apuntó a pesimismo en el mercado ante el alza del precio del petróleo en el mundo en medio de las nuevas tensiones por la guerra en el Medio Oriente, que involucra al estrecho de Ormuz —zona donde circula más del 20% del crudo del mundo-.

    El valor del Brent, de referencia para Chile, subía un poco más de 2% y llegaba a un valor de US$93,6 por barril. Un precio que se ubica lejos de los niveles preconflicto del orden de los US$70 por barril.

    “Este salto se suma a la presión que ya traía el peso chileno desde el martes, cuando el Banco Central informó que el PIB del segundo trimestre cayó 0,2% anual, muy por debajo de lo que esperaba el mercado (+0,1%), completando así un primer semestre en terreno negativo tras la contracción de 0,3% del primer trimestre”, comentó Claro.

    En tanto, el dólar se mantenía estable en el mundo. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a un grupo de divisas, entre ellas el euro, subía 0,03%.

    Mercados

    Wall Street caía luego de que se revirtiera el efecto del anuncio de recompra de deuda de largo plazo por parte del gobierno de Estados Unidos y bajar el costo del endeudamiento a largo plazo relacionado con los bonos del tesoro a 10 y 30 años.

    Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial ANGELA WEISS

    Los rendimientos de los bonos subían y recuperaban parte de lo que retrocedieron este miércoles. Así, la rentabilidad de los bonos volvía a acercarse a su nivel más alto en casi 20 años.

    También pesaba el pesimismo por las nuevas tensiones en el Medio Oriente y el alza del petróleo.

    Michael Schumacher, exjefe de macroeconomía de Wells Fargo, dijo a CNBC que no cree que el respiro del mercado de bonos vaya a durar.

    “Sigo siendo pesimista. Creo que las tasas a largo plazo suben por varias razones. En el caso de Estados Unidos, en particular, hay un enorme déficit presupuestario. No hay muchas señales de que vaya a mejorar. Además, el gasto en defensa está aumentando”, declaró a CNBC en una entrevista. “Creo que esto ya ocurría antes del conflicto en Irán, y ahora se ha intensificado”, agregó.

    Ante este contexto, los tres principales índices de Wall Street caían luego de que subieran este miércoles.

    Por su parte, la Bolsa de Santiago operaba en rojo. El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, caía luego de cinco jornadas consecutivas al alza.

    El Ipsa caía 0,40% y llegaba a un valor de 11.196,70 puntos. En las cinco jornadas anteriores, el Ipsa avanzó un 2,34%.

    Más sobre:MercadosDólarIpsaWall StreetCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No hablemos tonteras”: el duro comentario de Schalper (RN) por idea de llamar a plebiscito ante eventual rechazo de reforma de seguridad

    Valencia destaca Registro de Organizaciones Criminales propuesto en la reforma de seguridad y evita ahondar en “la técnica legislativa”

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Senador Araya (PPD): “El presidente Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    Lo más leído

    1.
    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    2.
    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    3.
    Pampa Investments de la familia Ponce ingresará al Ipsa

    Pampa Investments de la familia Ponce ingresará al Ipsa

    4.
    Isapres han pagado en un año y medio el 21% de la deuda que tenían con sus afiliados tras fallo de la Suprema

    Isapres han pagado en un año y medio el 21% de la deuda que tenían con sus afiliados tras fallo de la Suprema

    5.
    Firmas de grupos Luksic y Angelini van a la justicia: rechazan integrar listado de infraestructura crítica de ciberseguridad

    Firmas de grupos Luksic y Angelini van a la justicia: rechazan integrar listado de infraestructura crítica de ciberseguridad

    6.
    Tráfico aéreo de pasajeros vuelve a caer en julio, tanto por rutas domésticas como internacionales

    Tráfico aéreo de pasajeros vuelve a caer en julio, tanto por rutas domésticas como internacionales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, jueves 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves
    Chile

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Valencia destaca Registro de Organizaciones Criminales propuesto en la reforma de seguridad y evita ahondar en “la técnica legislativa”

    Senador Araya (PPD): “El presidente Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global
    Negocios

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global

    Pampa Investments de la familia Ponce ingresará al Ipsa

    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)
    Tendencias

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    La emoción de Hernan Caputto tras la eliminación de Coquimbo en la Libertadores: “He visto gente sufrir; morimos de pie”
    El Deportivo

    La emoción de Hernan Caputto tras la eliminación de Coquimbo en la Libertadores: “He visto gente sufrir; morimos de pie”

    Pellegrini descarta acuerdos para asumir el mando de la Roja: “No tengo firmado nada; no tengo compromiso con nadie”

    Por el podio y con la incertidumbre de su futuro: Joaquín Niemann cierra la temporada del LIV en Indianápolis

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles
    Mundo

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    China insiste ante Corea del Sur en que Estados Unidos abandone su “política hostil” hacia Pyongyang

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive