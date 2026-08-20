Gobierno declara el 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social

El gobierno declaró el 18 de julio de cada año como el Día Nacional de la Reinserción Social. El hecho fue confirmado tras publicarse este jueves el decreto que establece la jornada en el Diario Oficial.

Según detalla la publicación, entre las consideraciones que se tuvieran para definir la jornada fueron la coincidencia con el Día Mundial de la Reinserción Social y que “resulta de interés público avanzar en el reconocimiento institucional de esta materia, mediante una conmemoración oficial que contribuya a promover una cultura de reinserción, fortalecer la colaboración público-privada y sensibilizar a la ciudadanía respecto de su importancia”.

También responde a las cifras que maneja el Ministerio de Justicia respecto a las personas que cumplirán su condena prontamente. Según la cartera, el 99% de las personas que hoy están privadas de libertad en Chile cumplirá su condena y, entre 2026 y 2030, más de 30.000 sujetos volverán a sus barrios y comunidades.

Por último, la fecha da respuesta a un proyecto de resolución por parte de la bancada de diputados por la reinserción, en el que solicitaban al Ejecutivo considerar conmemorar esta fecha.

La conmemoración también coincide con el natalicio de Nelson Mandela y con la jornada internacional que Naciones Unidas dedica cada año a su legado, asociado a valores como la dignidad, la transformación y la construcción de una sociedad más inclusiva.

Ya el Ejecutivo, por medio del ministro de Justicia Fernando Rabat, se había comprometido a dar reconocimiento a la fecha durante el encuentro “Del Prejuicio a la Oportunidad”, organizado por la cartera, Gendarmería de Chile y Juntos por la Reinserción, de la Corporación 3xi, en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Colina I.

Rabat destacó la oficialización de la fecha como una mirada que vincula la reinserción social con la seguridad.

“La gran mayoría de las personas que hoy cumplen una condena volverá a nuestras ciudades, a nuestros barrios y a nuestras familias. La pregunta no es si volverán, sino cómo volverán. Si queremos una sociedad más segura, necesitamos generar oportunidades reales para que quienes cumplen una condena puedan reconstruir su vida y no vuelvan a delinquir. La reinserción también es seguridad ”, señaló la autoridad.

En ese contexto, desde la cartera destacan como principales acciones en esta área el “nuevo Servicio de Reinserción Social para adultos, el fortalecimiento de políticas dirigidas a mujeres privadas de libertad y primera infancia, y el impulso de alianzas público-privadas para ampliar las oportunidades de capacitación y empleo”.

“A ello se suman avances en reinserción juvenil y justicia restaurativa, con 172 jóvenes del Servicio de Reinserción Social Juvenil que ingresaron este año a la educación superior y 1.396 derivaciones a mediación penal juvenil desde la implementación del servicio”, añadieron al respecto.