Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

Las comunas de la RM con corte de agua programado. Foto referencial de archivo

La empresa Aguas Andinas informó sobre una serie de cortes de agua que se encuentran programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos en cada área afectada.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua este jueves 20 de agosto, según indica Aguas Andinas:

Colina: corte por conexión de redes desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 03:00 del viernes 21.

Renca: corte por ampliación de redes desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 23:00 horas.

San Miguel: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 21:00 horas.

La Florida: corte por renovación de redes desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 03:00 horas del viernes 21.

San Bernardo: corte programado desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 del viernes 21.

Padre Hurtado: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 22:00 horas.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, la empresa dispone del sitio web Trabajos en la ciudad que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.