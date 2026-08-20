Delegada de Antofagasta y traslado de reos de cárcel de Tocopilla: “Estábamos hablando de salvar vidas y eso es lo que hicimos”

En Desde la Redacción, de La Tercera, la delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, explicó la decisión de trasladar a los 540 reos de la cárcel de Tocopilla hasta la capital regional, señalando que “ era una decisión que había que tomar. Estábamos hablando de salvar vidas y eso es lo que hicimos ”.

En ese contexto, la autoridad regional admitió que puede existir una afectación en el recinto penitenciario de Antofagasta al no estar adaptado para la cantidad de internos que alberga actualmente.

“La afectación que estamos viviendo de una sobreocupación de plazas en la cárcel aquí de Antofagasta es bastante complicada, pero sin embargo, era una decisión que había que tomar”, afirmó.

La delegada presidencial de Antofagasta explicó que el recinto penitenciario de Tocopilla se encontraba emplazado bajo una de las quebradas que podía activarse producto de las precipitaciones, por lo que la decisión fue adoptada como una medida de protección frente a la emergencia.

López aclaró que la medida no responde a un cierre definitivo del penal de Tocopilla, ya que el recinto no habría sufrido daños de tal magnitud que obligaran a suspender permanentemente su funcionamiento. Según explicó, se trató de una evacuación preventiva mientras se supera la emergencia.

En paralelo, las autoridades trabajan en medidas de mitigación para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. La delegada indicó que se coordinó con las seremías de Justicia y Obras Públicas la ejecución de una obra de contención en el sector de la cárcel de Tocopilla. “Se van a hacer algunas medidas de mitigación para unas futuras emergencias”, sostuvo.

Presupuesto disponible no sería suficiente

La emergencia también abrió un debate respecto de los recursos disponibles para enfrentar los daños y ejecutar obras de mitigación en la región. López señaló que los fondos actualmente disponibles, entre ellos los recursos correspondientes al 2%, no serán suficientes para implementar el plan de recuperación y mitigación requerido por la magnitud de los daños.

“Para los daños que hoy día se tienen, los recursos implementados del 2% en verdad que no van a ser suficientes”, advirtió. Según la delegada, estos recursos permitirán abordar medidas de corto plazo y algunas acciones de mitigación, pero será necesario disponer de mayores inversiones para ejecutar obras de mediano y largo plazo.

“Lo que son a más largo plazo significa efectivamente una mayor cantidad de inversión. Pero sin embargo, tenemos que empezar a priorizar cuáles van a ser estas obras”, indicó.

Dentro de ello, detalló que entre las prioridades mencionadas se encuentran la recuperación y limpieza de piscinas aluvionales, la intervención de quebradas que todavía no cuentan con obras completas y el reforzamiento de sectores expuestos a remociones en masa en comunas como Tocopilla, Taltal y Antofagasta.

La autoridad sostuvo que el desafío apunta no solo a responder a la emergencia actual, sino también a reducir el riesgo de nuevos eventos. “Nosotros tenemos que hacer uno que sea a largo plazo para que las personas no tengan que estar sufriendo esto todos los inviernos”, sostuvo López.

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