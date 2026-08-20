“Niño amarillo”: la reacción de Alexis Sánchez tras ser increpado por mensaje al Presidente Kast

Las últimas horas, Alexis Sánchez las dedicó a preparar el debut en el Montreal, la escuadra que comenzó a defender en la MLS, con el rótulo de Jugador Destacado, lo que habla de la importancia que le asignan el club y la liga a su llegada.

En el triunfo sobre Columbus Crew, no tuvo una participación determinante, aunque no fue demasiado criticado por los medios de comunicación canadienses, en el entendido de que recién se está incorporando a su nueva escuadra. Ingresó en los 79’, en lugar del suizo Noah Streit. Alcanzó a tener contacto con el balón y a repartirles instrucciones a sus compañeros. Poco más.

“Niño amarillo”: la contundente respuesta de Alexis Sánchez a emplazamiento por apoyo a Kast

En el mismo lapso, el Niño Maravilla se ha mostrado inquieto por los efectos que los temporales han producido en el norte de Chile. Especialmente en Tocopilla, su ciudad natal. Fue en ese plano que, citando un video publicado por José Antonio Kast, le ofreció su apoyo. “Confío en usted, Presidente. Si necesita ayuda, estoy disponible”, expresó.

La intervención, naturalmente, no pasó inadvertida. De hecho, hubo quienes la interpretaron como un gesto de respaldo al gobierno. En ese plano, una cibernauta le contestó en términos poco amigables. “Amarillo”, fue el concepto que le dedicó, acompañando la expresión con un emoji de una carcajada.

La respuesta de Alexis Sánchez. Christian Andres Gonzalez Arancibia

En otro posteo, el delantero había expresado su inquietud. “Espero que cuando pase una semana o dos, no se olviden del norte, como siempre pasa. Siempre estaré presente en mi Tocopilla que me vio crecer, como siempre lo he hecho”, se comprometió.

La respuesta de Sánchez

En el mismo espacio en que fue emplazado, Sánchez contestó contundentemente. “Ni amarillo, ni rosado, ni verde”, planteó, sin profundizar en la explicación y añadiéndose cierto tono festivo, al acompañarla de un emoji de otra carcajada.

Ahí plantea una declaración de principios, en la que, en la práctica, se separa de cualquier pretensión de vincularlo a alguna corriente política. “Yo soy único y fiel a mi estilo... Alexis Sánchez”, concluye.