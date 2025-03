Director de Senapred La Araucanía renuncia en medio de incendios en la región y pólemica por quemas autorizadas

El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alejandro Pliscoff, presentó su renuncia el pasado viernes en medio de los incendios forestales que afectan a la región y la pólemica que se generó a raíz de las quemas agrícolas autorizadas en el Biobío y La Araucanía, pese a la alerta temprana preventiva que había en distintas zonas.

La salida del funcionario fue dada a conocer por el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, en medio del balance por los siniestros. En el punto de prensa al ser consultado por la responsabilidad del director en torno a las críticas por las quemas autorizadas, el representante del Ejecutivo respondió: “De acuerdo a la información que me ha manifestado la directora nacional de Senapred, él está hoy día haciendo uso de permiso, no obstante, él ha presentado su renuncia y ya no vuelve a ejercer el cargo a su regreso”.

Tras anunciar su salida, Abdala destacó: “El profesionalismo que lleva adelante Senapred y el liderazgo que se ha ejercido en tiempos anteriores, así como en los últimos meses también, a nosotros nos parece que nos da garantía suficiente para efectos de tener un servicio que, como lo ha demostrado hasta la fecha, que opera de buena forma”.

El delegado no entregó más detalles sobre los motivos de su salida de la dirección, y se limitó a contestar que “la renuncia que fue presentada ante la Dirección Nacional de Senapred y yo preferiría, digamos, que sea el propio servicio a nivel nacional quien haga una comunicación”.

Al finalizar el balance, a través de un comunicado Senapred confirmó la noticia y detalló que la renuncia se hará efectiva a partir del 9 de mayo, debido a que el funcionario está haciendo uso de su feriado legal. En su reemplazo asumió como directora subrogante, Catedrin Savaria, jefa del Departamento de Operaciones. De todas formas, el organismo precisó que se encuentran realizando las gestiones para un nuevo nombramiento, ya que el cargo se designa por medio de concurso de Alta Dirección Pública.

Cuestionamientos por quemas agrícolas

Pese a que Senapred no profundizó en los motivos de su salida, la institución enfrenta una pólemica por la quemas agrícolas autorizadas durante la última semana. Los cuestionamientos escalaron hasta el Congreso, donde diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) amenazaron con solicitar la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en el caso de que se confirme que los siniestros comenzaron producto de dichos procedimientos.

Sin embargo, el delegado presidencial descartó la teoría: “Yo puedo aclarar que entre los días viernes y sábado, en la ventana que se abrió para efectos de quemas, que estaban dentro del marco procedimental, nosotros no tuvimos incendios asociados a aquello. No existieron incendios ni el viernes ni el sábado. Eventualmente, si es que hay casos en que hubo una propagación del fuego con posterioridad, eso sigue siendo responsabilidad de quien ejecutó esta acción de fuego, tal cual lo manifestó en el día de ayer el fiscal regional”.