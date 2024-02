Directora del INDH por convocatoria al Cosena: “Hay que resolver los problemas de fondo, porque si no, vamos a vivir en un estado policial permanente”

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, se refirió a la convocatoria del Presidente Gabriel Boric al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para combatir la delincuencia y el crimen organizado en la Región Metropolitana y otras zonas del país.

Tras el anuncio del Mandatario, serán los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República, quienes deberán asesorar a Boric en materias vinculadas a la seguridad nacional.

Frente a ese escenario, la directora del INDH reaccionó señalando que las medidas que se tomarán desde el organismo les preocupa que “por mayor seguridad haya restricción de derechos. En conversación con T13 Radio, profundizó ese punto.

“La seguridad siempre se tiene que mirar desde la perspectiva de la libertad también. Cuando intentamos mejorar los niveles de seguridad tenemos que buscar las formas de restringir lo menos posible otros derechos y otras libertades. Y que las medidas, por lo tanto, que son excepcionales, sean efectivamente excepcionales, y no se transformen en medidas permanentes, que restringen permanentemente ciertas libertades”, sostuvo.

Contreras, además agregó que “es importante también que cuando se instalan las medidas excepcionales, paralelamente se inicie una estrategia a desarrollar y a pensar una estrategia que permita levantar la medida excepcional”, es decir, “se debe estar generando y desarrollando una estrategia efectiva que limite la menor cantidad de derechos posibles”. En ese sentido, agregó que “hay que resolver los problemas de fondo, porque si no, vamos a vivir en un estado policial permanente”.

El Presidente Gabriel Boric convoca al Cosena

Bajo ese marco, Contreras señaló que “el Presidente tiene la libertad de llamar y consultar a quien estime pertinente frente a un problema que hay que resolver, en la medida que tenga un carácter asesor y que no tenga un carácter deliberativo y que sus opiniones no sean obligatorias de cumplir”.

Interiorizando en los integrantes del Cosena, dijo que “los encargados de la persecución y represión del delito son las policías, no las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es importante que las policías, que se especialicen en estas nuevas formas de crimen”. En esa línea , agregó que “a los militares no les gusta hacerse cargo del orden público porque no tienen las herramientas para ello, quienes tienen las herramientas son Carabineros, el Ejército tampoco tiene herramientas para enfrentar al crimen organizado”.

“Por lo tanto, es riesgoso para la ciudadanía esta salida que uno puede entender que es necesaria por el nivel de delincuencia que hay en ciertas zonas de la ciudad, pero yo insisto que paralelamente, si no hacemos un proceso más estratégico, no es el camino correcto. Y solo vamos a tener medidas represivas que van a restringir derechos y libertades y no van a resolver los problemas de fondo que hay”.

Finalmente, consultada por los dardos cruzados entre el Ejecutivo y el INDH tras el cuestionamiento por el otorgamiento de las pensiones de gracia, Conteras respondió que se trata de un “desacuerdo con el gobierno, más que una tensión”, y agregó que “el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos es siempre señalarle al Estado de Chile cuando hay peligro de violar los derechos humanos. Por lo tanto, siempre nuestra relación no es fácil, pero eso no significa que tengamos tensiones, sino desacuerdos”.