Duelo nacional por crimen de carabineros en Cañete: en qué consiste la medida decretada por el gobierno de Boric

Tras el asesinato de tres Carabineros de Chile en la comuna de Cañete, Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric viajó esta mañana al lugar y decretó duelo nacional por tres días a contar de este sábado.

Fue en la madrugada de este 27 de abril que se reportó el asesinato de los tres funcionarios de Control de Orden Público (COP) quienes fueron encontrados por Bomberos en el sector de Quilaco Antiquina sin vida. En dicho lugar, habrían sido emboscados por desconocidos.

Los tres Carabineros transitaban en una patrulla cuando aparecieron los sujetos que habrían disparado contra el vehículo policial, para luego prenderle fuego.

El Mandatario condenó los hechos y señaló que “las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar duelo nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”.

Un sargento y dos cabos: quiénes eran los tres carabineros que fueron asesinados en Cañete

Duelo nacional: ¿Qué contempla la medida?

En concreto, el duelo nacional significa que todas las sedes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, deben izar la bandera nacional a media asta durante los días que dure la medida. En este caso, este sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de abril.

Si bien no existen prohibiciones para los ciudadanos en estos días, se deben suspender los actos o ceremonias de gobierno que revistan carácter de festejo.

Cabe recordar, que este hecho ocurrió en el marco del 97 aniversario de Carabineros de Chile, por lo que la ceremonia agendada por la institución no se realizará. Autoridades de gobierno, policías y parlamentarios se trasladarán hasta la zona.