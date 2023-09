El 59% de las personas declara observar “mucha agresividad y violencia” en conductores y peatones, según encuesta de convivencia y seguridad vial

Altos niveles de agresividad, falta de educación vial y una desconexión entre los que se percibe como peligroso y las acciones que finalmente se toman al conducir, son algunos de los principales problemas que puso en evidencia esta jornada la Encuesta de Convivencia y Seguridad Vial, sondeo realizado por Achs-Datavoz que reveló las conductas de los conductores y peatones al circular en la vía pública.

Los resultados de la encuesta, la cual se realizó a más de mil personas de las 16 regiones del país mediante entrevista telefónica, fueron presentados esta jornada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, acompañado de la secretaria ejecutiva de Conaset, Karina Muñoz; la jefa de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González, y Rodrigo de la Calle, Gerente División D. Producto y Estrategia Digital de la ACHS.

De acuerdo al sondeo, hay una desconexión entre lo que el conductor percibe como una acción de riesgo y las decisiones que toma al momento de conducir: así, un 90% manifestó que usar el celular mientras se maneja era “muy peligroso”, sin embargo el 40% admitió que lo ha hecho en el último año.

De la misma forma, un 12% de los encuestados reconoció estacionarse en lugares que no les correspondía (habilitados para discapacitados, embarazadas o con señal de “No Estacionar”), mientras que el 46% observó de manera “muy frecuente” a otros conductores incumplir esa norma, y si bien el 55% dijo ver a otros automovilistas no respetar un paso de cebra, solo el 23% admitió dicha conducta.

Por otra parte, en cuanto a la percepción de violencia al conducir y transitar por las calles, los resultados revelaron que actualmente las personas experimentan de manera habitual en la vía pública altos niveles de agresividad y también falta de educación vial. Así, el 59% de las personas declaró observar “mucha agresividad y violencia” en conductores y peatones, con un 36% de los encuestados declarando que era “muy probable” ser parte de un altercado verbal o físico con un conductor del transporte público, con un taxista (32%), con un ciclista o usuario de scooter (24%) y con un automovilista (21%).

Junto con esto, un 20% de las personas que participaron del sondeo admitieron ya haber sido partícipe de agresiones verbales contra otros usuarios de la vía pública. Por otra parte, el 55% dijo no tener su licencia de conducir vigente, y un 62% manifestó que es “muy frecuente” que los autos realicen virajes sin señalizar y el 70% que se estacionen arriba de la vereda.

El 66% de los encuestados afirmó estar expuesto a accidentes de tránsito sin importar qué tan cuidadoso y respetuoso sean de las normas, dos de cada tres (un 67%) manifestaron sentir que hay poca educación vial y respeto de las leyes de tránsito por parte de los conductores; y dos de cada cinco (un 40%) aseguraron que las calles por las que transitan son peligrosas por la falta de señalización.

Al respecto, el ministro Muñoz destacó la importancia del estudio, indicando que cada año en Chile fallecen cerca de 2 mil personas por siniestros de tránsito.

“Los siniestros viales los llamamos siniestros porque son evitables. Si ponemos suficiente atención, si tenemos más fiscalización y sobretodo, más nivel de conciencia de quienes componemos el ecosistema vial, vamos a poder tener un país mucho más seguro y poder evitar una cantidad importante de las 2 mil muertes que promediamos por este tipo de accidentes”, afirmó.

En cuanto a las reacciones violentas al conducir, la general Marcela González expresó que “son personas que están sometidas a estrés y por eso tienen este tipo de comportamiento en la conducción, lo que provoca que ese conductor finalmente que conduce un vehículo se transforme en un arma mortal para otros”.

En ese sentido, hizo el llamado a las personas a denunciar si se ven expuestos a situaciones de esa naturaleza. Este tipo de conductas, indicó, “las estamos viendo cada vez más comunes”.

Para reducir la agresividad en los conductores, añadió, se necesita también una mejor educación vial. “Es por eso que este año hemos reforzado el trabajo en colegios a nivel nacional. También debemos trabajar en tener mejores vías y tener menos congestión, que es un factor importante en la irritabilidad de las personas”, expresó.

Las mujeres son más responsables al volante

Junto con estos resultados, la encuesta también reveló importantes diferencias de género: de las mujeres encuestadas, un 70% aseguró estar expuestas a accidentes de tránsito sin importar lo cuidadosa o respetuosa que fuese con la normativa (vs. el 63% de hombres). Junto con esto, un 27% creía muy probable ser atropellada por un vehículo o motocicleta (vs. el 20% de hombres) y el 31% que podía sufrir un accidente de tránsito (vs. 24% de ellos).

Del mismo modo, expresaron mayor preocupación en cuanto a la falta de educación vial (71% vs 64% hombres) y de señaléticas (43% vs 37%).

Los hombres, por su lado, reconocieron tener conductas más riesgosas en la vía pública: casi la mitad (49%) admitió mirar su celular mientras manejaba en el último año (vs. 34% de ellas) y casi un cuarto (24%) agredió verbalmente o con un gesto a otra persona (vs.16% de las mujeres).

Sobre el estudio

El estudio de percepción desarrollado por Datavoz y la Achs, fue realizado a más de mil sujetos a lo largo del país a través de entrevistas telefónicas, abarcó las 16 regiones del país, y logró encuestar a 1102 personas de forma telefónica a través de un método de rastreo aleatorio y probabilístico basado en la marcación aleatoria de números.

El 51,1% de las encuestadas fueron mujeres y el 48,9% fueron hombres. En cuanto a rangos etarios, el 21,9% tenía entre 18 a 35 años; el 29,8% tenía entre 30 a 44 años, el 24,2% tenía entre 45 a 59 años y el 24,1% dijo tener más de 60 años.