El adiós de Carlos Mora Jano: Defensor Nacional culmina periodo luego de tres años en el cargo

Sorpresa causó en la Defensoría Penal Pública la decisión del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien el viernes recién pasado comunicó al abogado Carlos Mora Jano que no se renovará su periodo como defensor nacional. El profesional -quien en el pasado perteneció a la misma institución-, dejó el mundo privado en 2021 para participar de un concurso de alta dirección pública, tras el cual fue elegido por el entonces Presidente Sebastián Piñera. Pese a que existía la posibilidad de que se quedara por tres años más, La Moneda dijo otra cosa y el penalista cesará sus funciones el próximo 31 de octubre.

A lo largo de su trayectoria, Mora Jano ocupó diversos cargos directivos en la Defensoría, y fue en 2020 cuando decidió dejar la institución tras casi 20 años, y partir al ejercicio libre de la profesión.

“Me voy satisfecho, con los objetivos cumplidos y orgulloso de los avances logrados durante estos tres años”, dijo en un comunicado interno el actual defensor nacional.

Durante su gestión, destacan desde Comunicaciones de la Defensoría, el abogado enfocó sus esfuerzos en la mejora de la prestación de defensa y atención de usuarios, además de levantar y posicionar una de las iniciativas más emblemáticas de la institución: el Proyecto Inocentes que este año cumplió 11 años.

El ministro de Justicia, Luis Cordero.

Casos emblemáticos

Entre los casos por lo que el abogado se hizo conocido está un bombazo a una sucursal bancaria en Vicuña Mackenna, donde el fallecido Luciano Pitronello –quien fue sorprendido instalando el artefacto-, resultó con lesiones graves, logrando desestimar la calificación de terrorismo que pretendía el Ministerio Público e incluso, obtener una pena en libertad. Este año, de hecho, el joven imputado falleció en medio de un accidente laboral, y su familia agradeció a Mora Jano la defensa que hizo en su momento al malogrado joven.

Asimismo, representó la defensa del ex senador Carlos Ominami, quien fue sobreseído de delitos tributaros imputados en el denominado caso SQM; y también lideró la defensa contra el ex ministro de la Segpres, Jorge Insunza, que terminó con la fiscalía comunicando la decisión de no perseverar la investigación que abrió por oficio el entonces fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo.

En esta última causa, Mora Jano denunció las filtraciones de la carpeta investigativa ante el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, instalando –con ello- el debate del secreto de las investigaciones penales.

Carlos Mora también estuvo a cargo de la defensa del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien fue investigado y absuelto en el caso por presunto fraude en la rendición de su campaña política.

¿Quién es Carlos Mora Jano?

Carlos Mora es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Temuco, titulándose como abogado el año 2000. Es Magister en Derecho Penal de la Universidad Central (2009), y posee varios cursos en diversas áreas del Derecho Penal, en las universidades Central y diplomado en Derecho Penal de la Universidad Católica de Temuco.

Durante su carrera, ha trabajado en el sector privado y el sector público, donde destaca su labor como Defensor Penal Público en la Defensoría de Villarrica (2001-2003); abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría (2005- 2007); abogado jefe de la Defensoría Local de Santiago (2007 – 2010); jefe nacional del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública (2010 – 2011); abogado jefe de la Defensoría Local de Santiago (2011-2012); jefe de la Unidad de Estudios de la Región Metropolitana Norte (2012-2015); y Defensor Regional Metropolitano Norte (febrero 2015 a marzo de 2020). Además, Carlos Mora se ha desempeñado como profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de Talca.