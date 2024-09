El enérgico llamado de Boric para evitar accidentes en Fiestas Patrias por consumo de alcohol: “Si van a manejar, no tomen”

El Presidente Gabriel Boric encabezó la tarde de este lunes el lanzamiento de la campaña “Unidos por un 18 más seguro”, que busca concientizar sobre la importancia de celebrar de manera responsable en las Fiestas Patrias que se avecinan para evitar accidentes de tránsito por consumo de alcohol.

En la actividad, el Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el general director (s) de Carabineros, Marcelo Araya; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; y la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos.

Desde el frontis del Estadio Nacional, en Ñuñoa, el Jefe de Estado hizo un enérgico llamado para que las personas que van a beber no conduzcan y de esta manera evitar tragedias.

“A mí me ha tocado también y seguramente a muchos de ustedes conocer de cerca las consecuencias de accidentes viales. Y cómo de un momento a otro la vida cambia radicalmente por algún estúpido, algún pelotudo, que salió de la fonda, del carrete, diciendo ‘no te preocupes, si curado manejo mejor’”, expresó.

Y luego continuó: “(Alguien) que no quería pasar las llaves, que dijo solo me tomé dos, cuando eran tres y da lo mismo, aunque sea media. No tomen si van a manejar. En eso no valen las cuestiones a media, los intentos de normalización. Si van a manejar, por favor, no tomen”.

El Presidente también apuntó que “en estos momentos es importante que todos seamos particularmente cuidadosos, desde cuestiones que pueden parecer tan obvias como no ir caminando por lugares que no están habilitados para caminar, porque puede aparecer un curado”.

De acuerdo a la máxima autoridad, en esta materia “hay que ser majadero, molestoso y pesado con los amigos, con las amigas que les gusta ponerse choritos con el copete”.

“Por favor, seamos radicales en esto. Tolerancia cero al que está manejando y quiere tomar alcohol. Quíteles las llaves, sean pesados. Y por favor, que todos adquiramos conciencia de esto”, enfatizó.