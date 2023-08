El llamado de Boric ad portas de los 50 años del Golpe: “Chile necesita hoy mucho diálogo, entre nosotros y entre quienes piensan distinto”

Desde la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM) -emplazada en calle Dieciocho, Santiago-, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a las fuerzas políticas a fortalecer el diálogo y a lograr acuerdos que vayan “en beneficio de la calidad de vida del pueblo de Chile”.

Pasada las 10.00 horas, el Mandatario se trasladó hasta la casa de estudios para participar de su conmemoración del 42 aniversario. Allí, el jefe de Estado dio un discurso para las autoridades universitarias presentes, donde abordó la historia de la UTEM y sus raíces en el Instituto Profesional de Santiago (IPS), creada en 1981.

Además, el Presidente relevó la importancia de la educación pública en el contexto actual y, en medio de ello, aprovechó para hacer un llamado al diálogo, ad portas de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, donde se cumplirán 50 años del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

El Presidente Gabriel Boric participa de la ceremonia de aniversario de la Universidad Técnica Metropolitana. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

“Paulo Freire decía que la opresión se sustenta en el no diálogo y que sin diálogo no hay emancipación humana posible. Chile necesita hoy mucho diálogo y necesita diálogo entre nosotros y entre quienes piensan distinto. Y la verdad es que no ha sido fácil, pero que no les quepa duda que como Presidente de la República no voy a dejar de intentarlo”, reconoció Boric.

En la misma línea, aseguró que las fuerzas políticas necesitan “reconocer nuestras diferencias, volver a construir confianzas y ser capaces de generar acuerdos, pero acuerdos no que vayan en beneficio de las partes que negocian, sino que en beneficio de la calidad de vida del pueblo de Chile que hoy día representamos. Ese es el llamado que hago desde el gobierno”.