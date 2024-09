El relato de un presunto intento de violación a alumna que encendió las alarmas en la Universidad de O’Higgins

Una denuncia anónima de un presunto intento de violación a una alumna de la Universidad de O′Higgins (UOH), encendió las alarmas en las autoridades de la casa de estudios ubicada en Rancagua.

Todo empezó la noche de este miércoles, cuando en la cuenta de Instagram @chismecitosuoh, donde estudiantes cuentan infidencias relacionadas al recinto educacional, una supuesta alumna denunció un grave episodio que habría sufrido en un baño de la universidad.

“Me siento terrible y asqueada, no sé cómo describir lo mal que me siento. Hace un par de semanas un grupito de hombres me intentó violar en plena noche, en los baños del tercer piso del edificio A de la U, donde transitaba sola por los pasillos tras haber salido de mi última clase del día”, comienza el relato.

“Procedí a ir al baño yo sola, ya que mis amigas se tenían que ir antes, donde sin darme cuenta viene un weón por detrás, así de la nada, y me tapa los ojos con algo para que no pudiera ver, y me taparon la boca para que no gritara para luego amordazarla (...) mientras los otros entraban uno por uno diciendo cosas obscenas y repugnantes (...), mientras manoseaban todo mi cuerpo (...)”

Según el escrito, ruidos desde el exterior asustaron a los presuntos agresores, quienes huyeron del lugar, menos uno de ellos, quien de acuerdo a lo descrito se quedó en el lugar y la amenazo de muerte es que denunciaba la situación, y que “sabían donde vivía, quien era mi familia”.

“Esto no se lo he dicho a nadie hasta el día de hoy, por el miedo que tengo a que me hagan algo a mí o a mi familia, por eso quiero que por esta página se sepa mi historia, sin que se sepa mi nombre o quien soy por seguridad, para que tengan cuidado chiquillas y no vayan a solas al baño o cualquier lado sin compañía, para que no les suceda lo mismo que me pasó a mí”, finaliza.

UOH activó protocolos

Posterior a la publicación del posteo, el relato se empezó a viralizar entre los miembros de la comunidad educativa de la UOH.

Esta mañana, la Universidad de O’Higgins emitió un comunicado en el que señalaron que habían sido informados de la publicación en Instagram donde se describía el presunto grave incidente, y detallaron que esta no especificaba fecha ni otros antecedentes.

La casa de estudios aclaró que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de denuncia, pero que “debido a la gravedad de la publicación, de inmediato se instruyó la revisión de todas las cámaras que están ubicadas en el lugar señalado y se activaron los protocolos de nuestra casa de estudios”.

“Para la Universidad este es un tema prioritario, por lo que cuenta con instancias de acogida y apoyo para atender casos de violencias de género y acoso sexual. Esta se hace de forma confidencial y resguardando la identidad de quienes asisten”, agregó la UOH.

La federación de estudiantes de la universidad, por su parte, se refirió al hecho en los comentarios de la publicación.

“Compañera que vivió la situación te creemos y te acompañaremos, no dudes en hablarnos, no estás sola. Como federación de estudiantes nos encargaremos de tomar las acciones correspondientes para gestionar el problema de manera adecuada”, señaló la organización estudiantil.