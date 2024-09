“El señor de los pasillos” y la “súper mentirosa”: otras revelaciones de Rodrigo Topelberg o el “barbero” de Capitán Yáber

El socio de los hermanos Daniel y Ariel Sauer en Factop, Rodrigo Topelberg, quien se mantiene en arresto domiciliario por presuntos delitos de estafa y tributarios, reveló pormenores de su relación con los empresarios que se mantienen en prisión preventiva, el rol de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en el entramado de los Sauer en el que habrían generado facturas ideológicamente falsas.

Topelberg detalló que durante su paso por Capitán Yáber –donde permaneció hasta que modificaron su medida cautelar– convivió con los demás imputados en el marco del caso Factop y los domingos realizaba servicios de barbería a todos los reclusos, entre ellos, los Sauer.

“Soy barbero, atendía a todos los reclusos, incluso al principio atendía a los Sauer, pero la verdad me sentía miserable cortándoles el pelo, así que después les corté el servicio. A Gendarmería no le gustó mucho eso porque la idea es que uno les dé el corte a todos, pero no me daba para hacerlo”, expresó en conversación con Meganoticias.

Además de su periodo de reclusión, Topelberg defendió su inocencia y dio a conocer los primeros momentos en que se enteró, por medio de Leonardo Villalobos, también en prisión preventiva en el marco del caso Audio, de la filtración de la conversación entre Villalobos y Hermosilla, en la que aludían a pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República.

“Leonarda estaba muy preocupada porque ella había invertido también plata en Factop. Y me empieza a decir que hay facturas falsas y cosas así. Yo nunca la pesqué mucho porque es súper mentirosa (…) y yo le dije ‘dame una prueba’ y ahí es cuando me trae este audio”, señaló.

En la misma línea, profundizó sobre el rol de Hermosilla, a quien denominó como “el señor de los pasillos” y añadió: “Cualquier abogado que tiene un apodo de ese tipo, obviamente está conectado. Me ha sorprendido el nivel de corrupción, siempre sabía que había algo, que iban a encontrarse cosas, pero no a este nivel”.

Todos los chats de Luis Hermosilla quedarán a disposición de los querellantes y su defensa. (Foto: Aton)

Los millones de Factop

Para ingresar al factoring, Sauer explicó que pedían en “garantía depósitos por aproximadamente US$10 millones”. Con dicha suma, tendría el 25% y un dividendo anual.

Al ser consultado si alguna vez desconfío del negocio, detalló: “La colonia judía estaba mucho invirtiendo en los Sauer, se veía bien formado. Ofrecían una rentabilidad de $60 millones. Ellos decían que de $120 millones, pero capitalizaban otros $60″.

“Nunca estuve buscando ningún ilícito. Yo no tengo la seguridad que los delitos hayan sido de siempre. Yo creo que esto parte después de que no pueden operar cheques en las distintas instituciones. Ahí empieza toda la lógica de facturas falsas. El cheque es un documento legítimo, la factura la tienen que forzar. Esto es más o menos después de la pandemia que ya empiezan a hacer facturas y no cheques”, explicó.