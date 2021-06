Elección de gobernadores: Oliva acota debates con Orrego y apuesta por despliegue territorial

Una menor participación en debates de cara a la última semana de campaña de la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales. Esa es la decisión que tomó la candidata por la metropolitana del Frente Amplio, Karina Oliva (Comunes), quien este domingo se enfrentará en una incierta carrera al democratacristiano Claudio Orrego.

Desde el comando de la frenteamplista confirmaron que definieron no ser parte de tres de los cinco debates a los que -hasta ahora- se les había invitado para los últimos días de campaña. Así, Oliva y Orrego se enfrentarán en dos instancias deliberativas, la primera este lunes en Radio ADN, y la segunda, el martes en la Fundación para la Confianza.

“Nuestra agenda está hace semanas cerrada con prioridad en lo territorial. Si bien hemos ido a varios debates y tenemos otros agendados, lamentablemente no hemos podido aceptar todas las invitaciones a medios, porque nuestro foco hoy está en escuchar a las personas, no en tener una eterna interacción únicamente con Claudio”, sostuvieron desde su equipo. Y agregaron: “Tenemos citas con organizaciones sociales, de vecinos y vecinas que no podemos dejar plantadas. Hoy más que nunca la ciudadanía quiere ser escuchada y en eso nos estamos enfocando”.

En el FA aseguran que pondrán sus últimos esfuerzos en el despliegue territorial de Oliva, decisión que ya estaba tomada desde la semana pasada. Asimismo, sostienen que ya han tenido diferentes encuentros televisivos y en radios con el candidato democratacristiano. De hecho, la mañana del domingo ambos volvieron a enfrentarse en el programa de Mesa Central de Canal 13, y durante la semana pasada debatieron en al menos cinco oportunidades.

Por su parte, desde el equipo de Orrego lamentaron los pocos debates que habrá en las últimas jornadas de campaña. Esto, debido a que según los cálculos de ese comando, el exministro tendría un “mejor desempeño” que la dirigenta de Comunes en ese tipo de instancias.

Los flancos del FA

Una serie de flancos internos y externos ha debido enfrentar durante los últimos días la candidata frenteamplista, cuestionamientos que han friccionado aún más la crucial elección de la Región Metropolitana.

Las complejidades se agudizaron luego de que el excandidato del Partido Humanista y pareja de la diputada Pamela Jiles, Pablo Maltés, le entregara oficialmente su apoyo a su excontendora, respaldo que le costó críticas incluso desde el Frente Amplio. De hecho, el sábado el abanderado presidencial de su coalición, Gabriel Boric, sostuvo que “Maltés y Jiles son todo lo que no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo por un millón de votos”.

Ante los cuestionamientos de otros dirigentes del FA, desde su propia colectividad tuvieron que salir a explicar el respaldo de Maltés, apoyo que se consiguió luego de las gestiones de la propia Oliva y del timonel de su partido, Jorge Ramírez. Incluso, la candidata debió este domingo tratar de bajarle el perfil a la situación.

“Siempre he sido fuertemente crítica de las formas de hacer política de esta dupla (Jiles-Maltés). Más que buscar apoyos, nuestro objetivo es trabajar con distintos sectores”, manifestó, calificando además de “chimuchina” la polémica que se generó al interior de su bloque.

En medio de todo esto, además, desde el PH emitieron una declaración en contra de quienes dentro del Frente Amplio criticaron a Oliva por recibir el apoyo de la colectividad. “Entendemos que sea difícil de entender para los que la construcción conjunta, la unidad y la solidaridad les son términos extraños, pues están acostumbrados a negociar y transarlo todo por aumentar cuotas de poder (...). Rechazamos a quienes de su propio conglomerado le hacen un daño a la candidatura de Karina Oliva, detentando una supuesta moral superior, cuando en realidad vetan, ningunean y manifiestan un nivel de resentimiento poco constructivo para el espíritu de unidad de la oposición que puede representar Karina Oliva”, manifestaron en un comunicado titulado “No les debemos nada ni nada les pedimos”.

Además, la candidata también ha recibido críticas luego de reconocer que ella sí conocía en parte los antecedentes de una denuncia de violencia intrafamiliar en contra del concejal electo de Comunes en La Pintana, Roberto Urrutia, pese a que en principio se había desentendido del tema.

Con todo, en el equipo de Oliva -quien también cuenta con el apoyo del candidato presidencial del PC, Daniel Jadue- sostienen que están preparando distintos “hitos” de cierre de campaña para esta semana.