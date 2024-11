En la RM y Valparaíso: los incendios que marcaron la jornada en la zona central

Fue un martes rojo en la zona central de Chile. Cerca de las 14:00 de la tarde y con el recuerdo aún fresco del megaincendio de febrero en la región de Valparaíso, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir distintos videos de un potencial incendio forestal en el sector de Quilpué, en Viña del Mar, el que en solo minutos comenzaba a extenderse por zonas de los cerros y con peligro de alcanzar viviendas y sectores habitados. Minutos después, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenaba evacuar los sectores de Fundo Los Molles, Los Perales, Tranque Los Molles y La Retuca debido al siniestro.

Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta el cierre de esta edición la superficie preliminar afectada es de 130 hectáreas de vegetación en Quilpué, mientras que el siniestro representa “amenaza a infraestructuras”. Una hora más tarde, Senapred declaró alerta roja para Villa Alemana y Quilpué.

La municipalidad de esta última comuna habilitó un albergue para los damnificados en el colegio Eleuterio Ramírez, ubicado en Ovalle 1810. “Hacemos un llamado a mantener la calma, y pedir a la comunidad prevenir cualquier acción que pueda facilitar el origen de un incendio en otros puntos de la comuna”, detallaron desde la alcaldía.

Adicionalmente, la seremi de Obras Públicas de la región de Valparaíso informó el cierre del acceso desde la Ruta 68 a Lo Orozco producto del incendio forestal. La razón de este cierre, según explicó la autoridad, obedeció a la baja visibilidad en la zona.

Pero no era el único foco de incendio. Cerca de dos horas más tardes, otro se presentaba en la comuna de Viña del Mar, a solo unos kilómetros de Quilpué, llevando a que a las 16:26 horas Senapred declarara alerta roja en la zona. Se trató de un siniestro que afectó a Lajarilla, y que hasta el momento ha consumido una superficie de diez hectáreas con un comportamiento “extremo, y se encuentra cercano a sectores habitados o infraestructura crítica”.

Incendio Quilpué. Foto: X

Por lo mismo, se activó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) en los sectores Fundo Los Molles, Los Perales, Tranque Los Molles, La Retuca, Parcelación Los Molles, La Virgen, Medialuna y Cancha Los Molles, en la comuna de Quilpué; en el Condominio Maximiliano, sector Lajarilla, en la comuna de Viña del Mar; y La Cantera y Alto La Cantera, en la comuna de Concón, solicitando su evacuación. A eso se le sumó el despliegue de una brigada, tres aviones cisterna, tres helicópteros y un equipo de bomberos y la Conaf.

El fuego también obligó a cerrar el paso por la ruta que conecta Viña del Mar con Concón, así como a evacuar los sectores La Cantera y Alto La Cantera, en la misma comuna.

“Se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, indicaron durante el día desde Senapred.

Acorde avanzaba la tarde, las llamas se hicieron más potentes. Incluso, personal de la Armada se movilizó hasta el fuerte Aguayo en Concón para proteger las instalaciones que estaban siendo alcanzadas por el fuego.

Alicia Cebrián, directora de Senapred, afirmó que “producto de los incendios en la región de Valparaíso se ha decretado alerta amarilla regional y se ha realizado un Cogrid regional de evaluación de la situación de la región (...) En el transcurso de la tarde hemos enviado seis mensajes a través de la plataforma SAE”.

La autoridad también detalló que “todos estos mensajes han sido en un contexto preventivo para pedirle a la ciudadanía que evacúe de manera preventiva los lugares que estaban en la proyección de estos incendios”.

La alerta de estos focos en la región costera modificó los planes en La Moneda. Y es que a las 18 horas el Presidente Gabriel Boric tenía agendada una cita privada con el jugador de la Universidad Católica Fernando Zampedri. Y aunque el futbolista llegó a Palacio la reunión no se concretó. Según Presidencia esta decisión se debió a que el Mandatario se encontraba monitoreando los incendios.

Avanzada la jornada, desde Carabineros confirmaron que dos adolescentes fueron detenidos tras ser acusados de provocar el foco registrado en Cerro Alegre de Valparaíso. Los jóvenes, según se informó, tienen 14 años y fueron detenidos manipulando una lupa, la que habrían usado para generar la fuente de calor que inició la combustión de un artefacto pirotécnico en pastizales del Cerro Alegre.

Fuego en La Florida

Pero la jornada había comenzado antes con un incendio en la Región Metropolitana. Durante la madrugada de este martes se registró otro que arrasó con cerca de 50 viviendas en el campamento ‘Dignidad’ ubicado en La Florida, a 135 kilómetros al sur de Valparaíso. Según los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente debido a la estructura precaria de las construcciones. Por esa misma razón, las autoridades anunciaron medidas inmediatas para asistir a las familias afectadas.

“La principal preocupación y en lo que estamos especialmente concentrados es en enfrentar con toda la fuerza disponible el incendio y todas las afectaciones que genera”, señaló el delegado presidencial, Gonzalo Durán, cuando llegó al lugar. Asimismo, confirmó que son cuatro las personas que se vieron afectadas levemente por el siniestro, siendo trasladadas hasta un centro de salud.

Y sumó respecto de las causas del incendio que estas tienen “que ser determinadas por la autoridad competente y, por supuesto, hay informes técnicos que están radicados en bomberos, sin perjuicio que siempre en estos casos corresponde también que un fiscal pueda verificar cualquier circunstancia relacionada con el desalojo”.

Según mencionó el delegado Durán, respecto al desalojo que inició su tramitación desde julio de 2024 y que se realizaría de forma progresiva, será evaluado por las condiciones tras el incendio.

El plan de acción que comentó la autoridad será “primero, las personas afectadas por el incendio van a ser trasladadas al albergue y por supuesto ellos no pueden volver acá”.

“Lo segundo es que el resto de las familias de la zona identificada como de mayor riesgo, donde están las 147 familias, van a ser la prioridad para continuar con el proceso de traslado, y tercero, vamos a ir definiendo el proceso de retiro programado del resto de las familias. No hay un día en particular, sino progresivo”, señaló.

Fue en medio del abordaje del hecho que el propio Durán vivió un tenso cruce con el aún alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. El edil, responsable del mencionado desalojo de la toma, criticó en persona al delegado por la ausencia de un plan de coordinación para esto.

“Hay un mínimo de responsabilidad, Gonzalo. Yo llamé al ministro (Montes) hace dos semanas, le pedí una respuesta y no me respondieron. Ahora aparecen con soluciones que vienen prometiendo hace cuatro meses”, expresó Carter, quien vio cómo Durán le respondió que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, había ofrecido un terreno a las familias que fueran desalojadas. “Hazte cargo lo que dices, Gonzalo. Es muy fácil venir entre los aplausos de la toma y tratar de alterar los hechos”, retrucó el edil, ante lo que el representante del gobierno respondió: “Vine a trabajar, no corresponden esos comentarios”.