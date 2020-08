“En ningún caso van a concurrir a los locales de votación”: Servel descarta voto presencial de personas contagiadas con Covid-19

“En ningún caso, personas con Covid positivo van a concurrir a ejercer su voto en locales de votación”.

Con estas palabras, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, descartó este miércoles la posibilidad de que personas contagiadas con Covid-19 puedan asistir a los establecimientos habilitados para votar en el plebiscito constituyente del próximo 25 de octubre.

La decisión tomada por el Servel -que ya había planteado el ministro de Salud, Enrique Paris- se enmarca, además, en el inicio del periodo de propaganda electoral para el referéndum.

Santamaría, en conversación con Tele13 Radio, aseveró que “eso no va a ocurrir de ninguna manera, porque se había estudiado la posibilidad de una franja al final de la votación como en Corea, pero no. Eso no va a ocurrir, las personas pueden tener la seguridad de que personas con Covid positivo no van a concurrir a los locales de votación”.

Agregando que esta determinación “me hace sentido después de haber comprobado -que así como hemos visto solidaridad en otros desastres que hemos vivido- la inhumanidad que tiene esta sociedad que hemos construido entre todos”.

“Cuando, por ejemplo, vecinos pedían a personal de la salud que están salvando vidas no usaran los mismos ascensores (…) Las personas han tenido reacciones violentas respecto de otras que están enfermas. Por esa parte inhumana en Chile se ha ido generando una sociedad que lamentablemente nos hace ser muy individualistas”, ejemplificó Santamaría.

En esa línea, el presidente del Consejo Directivo del Servel expresó que exponer de esa forma a un paciente con Covid-19 “no es bueno tampoco”. “Tener una entrada especial, en un local para personas (contagiadas), una mesa especial, creo que es bastante violento”, dijo.

Pese a esto, no descartó la posibilidad de ver una fórmula para la participación de este grupo en próximas elecciones. Incluso, aseguró, podría abrirse un espacio para “las personas que hoy están con Covid positivo pudiesen inscribirse, por ejemplo, renunciando al derecho al secreto que le da la ley de derechos y deberes del paciente y la ley de protección de datos”.

Y, en ese caso, el Servel podría “armar un padrón, tener un listado y eventualmente estamos conversando a ver si es posible si Correos puede llevarles el voto a la casa y posteriormente retirarlo”.