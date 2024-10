Encuentran sin vida a menor de 14 años en Coronel: PDI la buscaba desde la tarde del jueves

La Policía de Investigaciones (PDI) reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de 14 años desaparecida desde este jueves en la comuna de Coronel, Región del Biobío. Su familia presentó la denuncia por presunta desgracia luego de que no llegara a su hogar después de asistir al colegio.

Según señaló el subprefecto Miguel Carrillo, de la Brigada de Homicidios de Concepción, concurrieron hasta el sector Cerro La Virgen por el hallazgo, esto luego de que el mismo equipo se encontraba realizando diligencias por la desaparición de la adolescente.

La menor de 14 años fue vista por última vez alrededor de las 13:00 horas del jueves, luego de salir del colegio.

“Amigos, por favor, mi hermanita se encuentra desaparecida, sin señales de nada desde las 13.00 horas. Por si la ven en cualquier lugar, por favor avisar. Anda con falsa del Colegio Metodista, polerón negro y mochila”, escribió su familiar en redes sociales.

“Por cuanto la menor, al momento de salir de su colegio, no regresó a su domicilio, por lo que los familiares preocupados por su ausencia estampan la denuncia por presunta desgracia. Respecto al hallazgo del cuerpo, este no presenta lesiones atribuibles a terceras personas, no obstante su causa definitiva de muerte será determinada por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción”, explicó el subprefecto Carrillo