Enrique Paris: “La percepción de riesgo ha ido disminuyendo, a lo mejor las personas se sienten seguras con la vacuna, pero no es verdad”

El ministro de Salud, Enrique Paris hizo un llamado a la gente a seguir manteniendo las medidas de autocuidado frente a la pandemia del coronavirus.

El secretario de Estado -que le queda solo una semana en el cargo- aseguró -en diálogo con La Mañana de Agricultura- que “la percepción de riesgo ha ido disminuyendo, a lo mejor las personas se sienten seguras con la vacuna, pero no es verdad. La mascarilla tiene que seguir siendo utilizada y de forma correcta, sobre todo en espacios cerrados”.

En ese sentido, volvió a descartar que estén pensando eliminar algunas medidas restrictivas como, justamente, el uso de mascarillas o el Plan Paso a Paso.

“Nos queda una semana como gobierno, una semana como ministro de Salud. En una semana no vamos a eliminar el Paso a Paso, de ninguna manera. Y creo que la población en general está respondiendo bien”, aseguró.

Muerte de adultos mayores

Por otra parte, el ministro de Salud abordó las cifras de fallecidos en la pandemia. De hecho, según cifras del Minsal, de los 42.070 decesos registrados a la fecha, el 35,73 tenía sobre los 80 años.

“Nosotros vemos como los números siguen bajando todos los días; sin embargo ha habido un aumento importante de fallecidos sobre 80 años”, comenzó diciendo Paris.

“Estaba leyendo entrevistas a expertos en gerontología, bueno dicen que se está produciendo esto porque los adultos mayores han estado, probablemente, con problemas de alimentación, han perdido alguno de sus controles médicos, están deprimidos y a los pobres se les ha juntado este tema. Y el virus que produce una mayor mortalidad en quienes tienen las defensas bajas”.

En ese sentido, el titular de Salud hizo un llamado a este grupo etario a no bajar la guardia y no rendirse frente a la enfermedad.

Agresión al Presidente: “Creo que es insólito”

Paris también abordó la agresión que ayer sufrió el Presidente Sebastián Piñera luego de encabezar un acto por los dos años del primer caso de Covid-19 en Chile. Al término de la actividad una mujer se acercó al Mandatario y le arrojó agua con una botella.

Tras el hecho, el abuelo de la joven se acercó al Presidente y le pidió disculpas por su nieta, hecho que motivó a que Piñera decidiera no presentar acciones legales contra la mujer.

“El señor era un recolector de basura, un señor mayor que llevó a su nieta. Este señor fue invitado porque tenía, por así decirlo, parientes en La Moneda. Y la nieta de este señor fue la que vació una botella de agua mineral, que se repartió a la gente porque hacía calor, en la cabeza del Presidente. Yo creo que eso es insólito”, aseguró Paris sobre el hecho.

Y agregó: “Yo lo lamento por él, yo había estado con él, nos dimos un abrazo incluso. y él, afortunadamente después sube al despacho del Presidente, se dan un abrazo y el Presidente dice ‘no me voy a querellar, no voy a hacer nada’. Eso es el ejemplo, eso es la nobleza, eso demuestra la categoría de nuestro Presidente, su nobleza, su prestancia, su espíritu democrático. porque uno puede reclamar pero no utilizando la violencia, que es lo que avalan muchos en el sur, por ejemplo”.