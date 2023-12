“Es una acusación horrible. Yo no maté a Narumi”: la primera declaración de Nicolás Zepeda en juicio de apelación

“Yo no maté a Narumi”.

Esa fue parte de la declaración que entregó este lunes Nicolás Zepeda ante el Tribunal de Vesoul, en Francia, en el inicio del juicio de apelación que busca esclarecer la muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki, en un hecho que habría ocurrido en diciembre de 2016.

El chileno, condenado en primera instancia a 28 años de cárcel, prestó su primer testimonio en francés durante la mañana en el nuevo juicio. “Señor Presidente, niego con todas mis fuerzas los hechos que se me imputan. Es una acusación horrible que se suma a la desaparición de Narumi. Ha sido una verdadera pesadilla. No maté a Narumi y espero que el juicio nos lleve a la verdad, a una verdad que necesitamos, tal vez para encontrarla de nuevo”, continuó en su relato.

“Llevo a Narumi en mis pensamientos. Pienso en el enorme dolor de su familia”, agregó.

A eso de las 12.10 (8.10 en Chile), la audiencia fue suspendida. Se retomará a eso de las 14.00 (10.00 en Chile). Por la tarde, indican los medios galos, se abordará la personalidad del acusado. Asimismo, pasarán al estrado los padres y familiares. Luego, el tribunal interrogará a Zepeda.

A lo largo de la acusación, Zepeda ha rechazado constantemente haber asesinado a la joven japonesa. El 7 de abril de 2022, ante el Tribunal de Besanzón señaló: “A veces me equivoco, estoy lejos de ser una persona perfecta. Yo también quiero saber. Quiero saber. Yo no la maté, yo no lo hice”.

El padre del imputado, Humberto Zepeda, dijo que se comunicó con su hijo el domingo. También cuestionó la investigación. “Esperamos que esta semana se presente de la forma más justa. Que se cumplan todos los protocolos de justicia, porque es la única forma de poder llevar a cabo un juicio tan injusto para Nicolás”.

“Nadie puede asegurar que Narumi esté fallecida. Científicamente no se puede. Y eso es lo más grave de todo esto. Estamos en el Siglo XXI. No puede ser que en un país tan desarrollado como Francia se culpe a una persona a 28 años de cárcel a través de una hipótesis”, agregó.