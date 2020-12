El general Esteban Díaz Urbina asumió como el jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad el 6 de noviembre, mismo cargo que ocupaba el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, durante la administración de Mario Rozas. Se trata de un estamento clave en la institución, pues es la encargada de monitorear todas las operaciones policiales del país.

En este nuevo rol, Díaz buscará combinar lo operativo y lo investigativo para lograr sus dos prioridades, dice a La Tercera: sacar de circulación a quienes cometen desórdenes y ataques a Carabineros; y detener a los autores del crimen del cabo Eugenio Nain, quien falleció de un disparo el 30 de octubre en La Araucanía.

¿Cómo se podrá salir de la crisis de Carabineros?

Con vocación de servicio. Somos de todos los ciudadanos y trabajamos afanosamente en el perfeccionamiento de la gestión de los recursos, reforzando la instrucción en derechos humanos, efectividad y transparencia. La idea central es recuperar al estrecha relación entre la comunidad y carabineros.

¿Hacen alguna autocrítica de cómo han actuado en labores de orden público, donde civiles han resultado heridos?

Todos los días. Revisamos nuestras tácticas y procedimientos permanentemente, y buscamos mejorar día a día. Nosotros somos los que más queremos mejorar, pero lo que molesta es el insulto a los carabinero que están en la calle. El carabinero operativo es el corazón de nuestra institución y por eso no nos parece justo que algunas personas los culpen y los insulten. Exíjannos, pero sin insultar y con respeto.

¿Qué nuevas tácticas están implementando para contener los eventos violentos, especialmente en el centro de Santiago?

Consiste en la integración de todos nuestros estamentos, es decir, el personal territorial que está en los anillos perimetrales, los funcionarios de orden público que repelen los desórdenes y también los departamentos especializados, como el OS-7, OS-9, el Sebv y Labocar, quienes están enfocados en ubicar, detectar, seguir, filmar y obtener medios de prueba que permitan detener a estas personas.

Pero de todas maneras sigue apareciendo gente haciendo desórdenes, ¿cómo se explica esto?

Estas personas no entienden, o no quieren entender, que hay formas de manifestarse, pero la vía de la violencia no es el camino, porque esto lo único que provoca es interrumpir el derecho del resto de los ciudadanos, de gente que quiere irse a su casa a descansar. Pero quiero decirles: esta delincuencia pura y dura no nos amilana. Buscaremos siempre restablecer el orden público, con apego a la legalidad.

Un grupo de parlamentarios de oposición pide que se indulte a los detenidos durante la crisis social. Incluso algunos han argumentado que son presos políticos.

Carabineros no persigue ideologías de ningún tipo, sino a quienes delinquen. Trabajamos en base a delitos flagrantes o bien por investigaciones que se llevan bajo la dirección del Ministerio Público, quienes han hecho un tremendo trabajo. Estos son grupos que se organizan para saquear, para atentar contra carabineros, y en eso quiero ser claro: no descansaremos hasta perseguirlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia para que sean condenados. No perseguimos a la gente que se manifiesta, sino a quienes van a delinquir y atacar desquiciadamente a carabineros.

Este jueves quemaron cuatro buses eléctricos del Transantiago. ¿Hay pistas de quiénes son estas personas?

Particularmente lumpen, narcotraficantes, delincuentes, personas con antecedentes y también sujetos anarquistas. Están desesperados, porque un 30% de los detenidos por lanzar bombas molotov y hacer desórdenes ya ha sido condenado, con penas que van desde los 3 a 7 años de cárcel efectiva. Ese dato los tiene desesperados.

¿Qué tan alta es la presencia de armas en La Araucanía?

Estamos investigando eso. Tenemos filmaciones, registros. Recordemos que hace algunas semanas asesinaron de manera cobarde y a mansalva a Eugenio Nain, pero los encontraremos, aunque sabemos que no será fácil. Estos delincuentes se camuflan, se uniforman, aprovechan los territorios para sus tácticas, miran y aprenden, para evitar ser identificados.

¿Cuál es el principal problema que hay en la zona para enfrentar las labores de orden público?

Es un conjunto de factores y que no solo ocurre en Chile, sino que en otras partes del mundo también. Acá no hay solamente un tema georreferencial, de que una zona sea o no difícil de abordar, sino que hay grupos que se organizan para cometer estos actos que son sorpresivos, con alta presencia de armas. Ahora, hemos tenido muchos aciertos este año: hemos detenido a personas transportando armamento, hemos detenido personas que han cometido atentados. Lógicamente, no acabaremos hoy día con el problema, pero estamos trabajando fuertemente en eso.