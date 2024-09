Estudio revela que los SLEP muestran “efectos positivos” en los aprendizajes de los estudiantes

Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) están logrando mejoras significativas en los aprendizajes de los estudiantes. Así lo dio a conocer esta jornada la Agencia de Calidad de la Educación, desde donde dieron a conocer los resultados de un estudio en donde evaluaron los efectos de la implementación de los Slep en los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes.

Este es el primer estudio de impacto realizado por la Agencia, y para esto utilizaron un modelo estadístico de “Diferencias en Diferencias”, además de una metodología para la definición de grupos comparables. Así, el estudio compara la evolución de los puntajes Simce en Lectura y Matemática, para 4º básico y 2° medio, entre establecimientos administrados por SLEP y aquellos bajo administración municipal o particular subvencionada, antes y después de la reforma.

Según se detalla en el documento, los resultados del estudio “sugieren que, con algunas condiciones, los SLEP muestran efectos positivos en los aprendizajes de las y los estudiantes y que en ningún escenario presentan un efecto negativo”.

De acuerdo a Gino Cortez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, con este estudio “hay una evidencia concreta que muestra que los servicios locales de educación pública están generando cierto impacto en los aprendizajes de los niños”.

Así, el estudio comparó los resultados de los SLEP con establecimientos similares en múltiples variables (composición económica, territorialidad, número de estudiantes por curso y tasas de estudiantes migrantes y pertenencia a pueblos originarios), y controles asociados al territorio al cual pertenece cada uno de los SLEP.

Bajo estas condiciones, los resultados positivos de los SLEP persistieron, siendo esta mejora significativa en todos los niveles y asignaturas, excepto en lectura 4° básico. Asimismo, donde más se evidencia el efecto de los SLEP es en el nivel de enseñanza media por sobre cuarto básico, siendo Matemática 2° medio la asignatura donde más se destaca el efecto.

Así, de acuerdo a los datos presentados, un establecimiento dependiente de un SLEP experimenta un cambio de hasta 10.48 puntos Simce comparado con un colegio similar de otra dependencia (incluyendo municipales o particulares subvencionados).

Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que los resultados que nos presenta la Agencia “son una muy buena noticia, porque significa que los SLEP están siendo efectivos en la mejora de los aprendizajes. Sería extraño que no fuese así, considerando que los SLEP no tienen grandes interrupciones en sus procesos educativos y que la DEP realiza un acompañamiento técnico pedagógico a las escuelas y los SLEP, que se tradujo el año pasado en 5 mil procesos de seguimiento. Eso no tiene precedentes y debe tener un impacto positivo en los aprendizajes”.

“Esto nos muestra que es posible ir cerrando brechas a través de esta política pública, que está en pleno proceso de implementación; que es posible que los sectores más vulnerables mejoren sus oportunidades. Lo que debemos hacer es empujar el carro de la Nueva Educación Pública, sin autocomplacencia y con opinión crítica, pero con voluntad de mejora y tomando el acuerdo político para perfeccionar el sistema”, añadió.