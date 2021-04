Exministro de Hacienda, Ignacio Briones: “Tres retiros equivalen a Codelco”.

“¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera?”, fue una de las declaraciones que dio esta noche exministro de Hacienda y actual precandidato presidencial Ignacio Briones entrevista en CNN Chile en el programa Influyentes. En él, el exministro se refirió a varios temas contingentes.

El contexto de la frase fue la calidad de los docentes en el país. Briones opinó que si bien hay un tema de recursos, no es el único. “Hay un problema de aula. Está en el aula por dos razones: primero por los currículo, cómo estamos enseñando (…) el segundo punto tiene que ver con nuestros profesores”. Al problema de que hay déficit de profesores, “pero además tenemos un problema de calidad de los profesores. Acá no estoy criticando a nadie, simplemente estoy constatando que hoy para entrar a pedagogía no estamos capturando los mejores puntajes”. Propuso que se les pague un sueldo mientras estudian y mejorar sus rentas cuando sean profesores.

Tercer retiro

“Fue critico al tercer retiro de los Fondos de Pensiones. “Acá es super fácil, y hay algunos que lo han intentado decir, mire los tres retiros tiene que asumirlos el Estado, y yo le quiero decir que tres retiros equivalen a Codelco”, dijo.

“Sin duda nadie puede desconocer que retirar esos dineros es un alivio, pero vamos a tener un costo mañana”, argumentó la exautoridad.

Sobre algunos de los candidatos del oficialismo, Briones opinó: “Yo en lo particular me defino como un liberal, creo que Mario Desbordes y Joaquín Lavín no lo son. Creo mucho en el centro porque creo, precisamente, en esta idea de dar certezas de futuro en este nuevo ciclo. Nosotros tenemos que tener capacidad de acuerdo, de diálogo, estamos demasiado tironeados por izquierdas y derechas. La verdad es que las personas no piden a gritos avanzar”.

Sobre la frase de “no son 30 pesos, son 30 años”, Briones indicó que le parecía “de una arrogancia máxima”, y que si bien había cosas que se podían mejorar no había que desdeñar los avances en las últimas tres décadas.