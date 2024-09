Exministro Enrique Paris por listas de espera: “Decir que hay irregularidades atenta contra los funcionarios de salud”

El exministro de Salud y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, Enrique Paris, abordó esta jornada durante un seminario organizado por el Colegio Médico de Chile enfocado en la gestión de tiempos de espera, la compleja situación tras los informes de Contraloría que revelaron inconstistencias en varios recintos hospitalarios sobre el manejo de las listas de espera.

Al respecto, la exautoridad del Minsal expresó que a su parecer “no hay irregularidades”, sino más bien que son errores que se generan por el sistema, el cual, como lo ha dicho anteriormente el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, es antiguo y requiere un ingreso manual de datos.

“Decir que hay irregularidades atenta contra los funcionarios de salud. Yo creo que lo que hay confusión, hay poca claridad, se equivocan porque apretan un botón o una tecla, como dijo el subsecretario (de Redes Asistenciales), pero la responsabilidad viene de arriba también, de nosotros, no digo de las autoridades actuales”.

“Entonces hablar de irregularidades es caer en una trampa que lleva a que se produzcan conflictos entre nosotros mismos”, expresó. “Hay errores que hay que corregir”.

En esta línea, el extitular de la cartera de Salud señaló que a su parecer “no hay funcionarios culpables aquí, ni tampoco espero que en los sumarios que se hagan, se castigue a los funcionarios”.

Junto con esto, Paris también emplazó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a mejorar el presupuesto. “Que hable el ministro de Hacienda, que diga la cantidad de dinero... el porcentaje del per cápita que Chile sigue dedicando a salud hoy sigue siendo bajo, desgraciadamente (...) entonces tenemos que hacer un esfuerzo ahí, un esfuerzo como país”.

Exministra Begoña Yarza por reforma de salud: “Esto no es una reforma, es algo que pretende resolver algunos temas”

Por su parte, la exministra de Salud, Begoña Yarza, abordó en el conversatorio la reforma de salud, la cual indicó, a su parecer no era una reforma propiamente tal.

“Como que hablamos de reforma y esto es, voy a decirlo con respeto, no es una reforma, es algo que pretende resolver algunos temas, una agenda. Porque hablar de la reforma, creo que tendría que abarcar mucho más elementos”.

Esto, expresó, ya que “no hay nada de formación” y “no habla de todas las funciones del sistema sanitario”. Sin embargo, indicó, “sí pretende avanzar”.

Junto con esto, la exautoridad añadió que en la reforma “hay mucha energía en los temas más de isapres”, sin embargo, uno de los temas que le parece fundamental es el fortalecimiento de Fonasa, el cual, señala, “es de largo aliento” y aún le falta más.

“No puede ser que estamos hablando de APS Universal y todavía estamos en el 24% del financiamiento APS. No podemos estar hablando de los problemas de la salud y todavía no llegamos al 6% en salud mental”, criticó.

“Lo que quiero decir es que hay una cierta conversación tecnocrática, pero a la hora de la contundencia, de la acción, no la vemos. Entonces, yo quiero un Fonasa fuerte y quiero un APS Universal en serio (...) y no un PRAPS (Programa de Reforzamientos de APS)”, afirmó.