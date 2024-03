Experta pide a diputados regular uso de celulares en colegios: “No son una herramienta educativa”

Carolina Pérez Stephens, educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile y Máster en Educación de la Universidad de Harvard, asistió este martes a una sesión de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados en la que se analizaron una serie de proyectos de ley refundidos, iniciados en moción, en primer trámite constitucional, respecto al uso y restricción de tecnologías en salas de clases.

“Les vengo a pedir un favor muy grande como mamá y profesora acerca de la necesidad de regular el uso de los smartphones en las salas de clase. Esto no es ser anti-tecnología, es entender qué tecnología, con qué fin y para qué edad. Lo que queremos es que nuestros niños, si ellos quieren programar robots, codificar, trabajar en tecnología, ellos puedan ser creadores de tecnología. Hoy día nuestros niños son simples consumidores”, planteó, haciendo hincapié en que los teléfonos móviles inteligentes no son herramientas educativas y son una tecnología maravillosa “en un cerebro maduro”.

La autora de “Secuestrados por las Pantallas, Una adicción en niños, niñas y adolescentes”, exhibió ante los legisladores de la comisión gráficos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Pérez Stephens afirmó que según los datos de la prueba PISA, el 2015 Chile “era el país número uno del planeta de niños pegados a las pantallas”.

“No hemos cambiado mucho porque en la última prueba PISA, Chile es el país número tres del planeta donde los adolescentes de 15 años se distraen de las clases producto de estar con sus smartphones cerca de ellos”, sostuvo.

La experta hizo ver que “el recreo no es para estar chateando” y explicó que los niños no son capaces de discernir como un adulto cuándo es momento de dejar de lado el teléfono.

“Tuve la suerte de estudiar en Harvard y ahí lo que más me decían es que la única forma que tiene el cerebro de aprender es con los cinco sentidos y con otro ser humano que me mire, que me enseñe y que me invite a volar más alto. Entonces ¿A quién le creemos hoy día? A la evidencia científica que viene diciendo por más de 17 años que los smartphones no son una herramienta educativa o a la vecina copuchenta que decía que es imposible prohibir los smartphones y hoy día cada vez más colegios privados se suman a esta iniciativa”, manifestó.