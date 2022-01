Expresidenta Bachelet visita campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile: renovación del recinto se inició en su primer gobierno y consideró inversión de $40 mil millones

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visitó este viernes el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, en la comuna de Ñuñoa, para conocer las obras que se han desarrollado en el recinto la última década.

El proceso de renovación del campus partió en 2006, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando el rector de entonces, Víctor Pérez, impulsó un proyecto de desarrollo que dos años más tarde se convirtió en una Iniciativa Bicentenario. Con ello el Estado aportó recursos por $25 mil millones. La universidad completó financieramente y se adjudicó fondos de desarrollo que ascienden a más de $15 mil millones para un proyecto que consideró una inversión total cercana a los $40 mil millones. Las nuevas edificaciones suman más de 57 mil metros cuadrados, lo que duplica lo que existía antes de 2010.

El proceso permitió dotar al recinto de nueva infraestructura. Se construyeron aularios para acoger al estudiantado, nuevos edificios para diferentes unidades académicas, un Campo Deportivo para la comunidad universitaria y la Plataforma Cultural que fomentará la vinculación con el medio y la protección y divulgación de las artes y el patrimonio.

El rector agradeció el impulso de la expresidenta Bachelet para lograr que “lo imposible haya sido posible”.

“Con el gesto que tuvo al impulsar la Iniciativa Bicentenario está diciendo que hay un país, un pueblo, que es Chile, que defiende, apoya y se identifica con esta universidad y permite que siga siendo lo que ha sido desde el origen de la república: una pieza fundamental para interpretar el sentir de la sociedad que hoy, aquí, se proyecta en una de las áreas más importantes, atacadas y combatidas como son las artes, las ciencias sociales y las humanidades para ponerse al servicio de nuestra patria”, dijo el rector.

Por su parte, la expresidenta destacó que la renovación de JGM “es una oportunidad extraordinaria frente a enormes desafíos y enormes esperanzas que tiene el país frente a la Convención Constitucional y a un nuevo gobierno”.

“La historia va a seguir avanzando pero será siempre más esperanzadora con universidades comprometidas con el devenir de las mayorías. Los avances que hoy he presenciado me alegran profundamente, me alegran por la Universidad de Chile y me alegran por el país”, expresó.

En tanto, el exrector Víctor Pérez, recordó a Bachelet el inicio del proyecto y agradeció su confianza en el proyecto. “Presidenta, al término de nuestra reunión en 2006 recuerdo que le dije: ‘¿sabe cuál es el sueño del pibe?, que cuando salga de La Moneda con rumbo a Valparaíso a hacer entrega de la banda presidencial, usted mire a la Universidad de Chile, sienta que usted hizo la diferencia’. Al recorrer el campus, presidenta, puede constatar que usted sí hizo la diferencia”, comentó Pérez a la expresidenta.

Las obras

El recorrido de las autoridades precisamente incluyó una visita a la Plataforma Cultural, un recinto de 9 mil metros cuadrados que se inaugurará el primer semestre de 2022. En él funcionará un teatro experimental, salas de exhibición y un microcine, además de la colección del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago. Incluye además dependencias habilitadas para la carrera de Cine y Televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), la Cineteca de la U. de Chile para realizar restauración digital, auditorios, terrazas y una librería. El lugar aspira a convertirse en un polo cultural para la Región Metropolitana y especialmente para las comunas de Macul, Ñuñoa y Peñalolén.

La renovación incluyó la construcción del Campo Deportivo Juan Gómez Millas, un recinto de 9 mil metro cuadrados con infraestructura de punta, como una cancha polideportivo central con galería retráctil para más de 400 personas, una piscina semiolímpica temperada, un gimnasio de musculación, una sala de baile multiuso, y una sala para práctica de deportes de combate, tenis de mesa y deportes mentales. El área exterior, en tanto, cuenta con cancha reglamentaria de fútbol y rugby, pista de Atletismo, Multicancha y canchas de pasto sintético para futbolito y hockey césped.

También se construyeron tres aularios que en total suman 17.490 metros cuadrados construidos distribuidos en tres niveles y dos subterráneos con un total de 42 salas, un nuevo espacio para el Servicio Médico y Dental (SEMDA), dos cafeterías y un total de 276 estacionamientos subterráneos.

Un jardín infantil JUNJI y edificios nuevos para las facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Sociales, son otras de las innovaciones que se realizaron en el campus.

El campus Juan Gómez Millas lleva el nombre del educador y ministro de la cartera, que fue rector del plantel entre 1953 y 1963. El lugar acoge las facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía y Humanidades, de Artes, de Ciencias, el Instituto de la Comunicación e Imagen y el Programa Académico de Bachillerato. Estas unidades imparten en conjunto 25 carreras de pregrado, con una matrícula cercana a los 8 mil estudiantes. En total, el campus concentra cerca del 25% de la matrícula de la Universidad de Chile.