Fabiola Campillai tras detención de excarabinero: “Hay más responsables (...) no estoy conforme con el que disparó, los mandos sabían lo que pasó”

Esta mañana, Fabiola Campillai se refirió a la detención del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, quien según la Fiscalía Metropolitana Occidente es el “principal imputado” por las graves lesiones que provocaron la ceguera de la mujer.

En este sentido, Campillai aseguró que Maturana no es el único responsable: “Aquí había un piquete completo y habían cargos superiores. El video estaba listo desde el primer día que me dispararon y nunca hicieron nada. Los mandos grandes sabían”.

“Hay más responsables. Ellos no se mandan solos. Se siguen protocolos que no siguieron. Hay muchos que sabían lo que me había pasado y con las cámaras de ellos mismos no hicieron nada”, agregó.

“Acá siguen un protocolo que no cumplieron”, subrayó.

Campillai reiteró que “en ese tiempo que estuve en el hospital... jamás un apoyo de parte de Carabineros ni del Gobierno. No han intentado comunicarse con nosotros”.

“En este momento no esperamos nada de ellos. Lo único que pedimos es que se hagan parte de la querella con los que resultan responsables. No estoy conforme con el que disparó. Los mandos sabían lo que pasó. Ellos tenían el video desde el momento que me dispararon y lo entregaron recién el febrero”, explicó

“Su apoyo ya no lo necesitamos. Si quieren apoyarnos, tienen que hacerse parte de la querella contra quienes resulten responsables”, insistió.

Campillai reconoció que en un momento desconfió del trabajo de la justicia, pero que tras la detención de Maturana “hay mucha fe que habrá justicia y no queremos perderla. Antes teníamos la sensación de que no iba a haber justicia, pero tenemos una esperanza”.

“Es una sensación de felicidad de ver que esto ya está tomando su color de justicia. De a poquito pero va. Esperamos que hoy lo dejen en prisión preventiva, porque es un peligro para la sociedad”, añadió.

De igual manera, Campillai expresó que “hay muchos casos en que todavía no ha pasado nada, con casos de víctima con trauma ocular. Está el caso del joven que entre dos guanacos lo atropellaron. Y así suma, y vemos que no hay ninguna justicia para ellos”.