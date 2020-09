Familia de Lanalhue: “No es reivindicación mapuche, son actos terroristas”

Fue la imagen que se viralizó en redes sociales y retrató los graves hechos de violencia que preocupan en La Araucanía y la provincia de Arauco, en el Biobío: la quema de cinco casas en el borde del lago Lanalhue, en la comuna de Contulmo, el viernes, a las 8.50 de la mañana.

La familia de los hermanos S. (prefirieron solo ser identificados con iniciales) fue una de las afectadas, donde una de sus casas fue incendiada y otra estuvo a minutos de ser consumida por las llamas, según relataron a La Tercera.

Una de las hermanas de este clan familiar sostuvo que “este es un tema muy delicado, acá la gente no se atreve a hablar, porque este es un territorio que ya está tomado, es todo muy complicado. Nuestro mayor susto es que vuelvan, porque eso es seguro, no tenemos ningún tipo de protección. Solo un par de cámaras que tenemos los residentes del lugar. Los carabineros no se atreven a enfrentar a grupos de 10 personas armadas con metralletas, como fue lo que ocurrió el viernes. Por ejemplo, ayer (domingo) vinieron dos policías del Gope y no tenían vehículo para subir hasta acá, los tuvieron que traer unos vecinos en su propio auto”.

Si bien ambos hermanos no estaban en sus residencias el día de los hechos -sí una tercera integrante de la familia, que no alcanzó a ser atacada-, han podido reconstruir lo ocurrido luego de conversar con el cuidador y sus vecinos. Al respecto, cuentan que fue a las 6.30 del viernes que una decena de personas, algunos encapuchados y otros a rostro descubierto, llegaron hasta donde están las casas, subieron al cuidador a una camioneta y se lo llevaron con dirección a Contulmo.

“El cuidador venía llegando a las 6.30 horas cuando vio que había un tumulto de jóvenes armados vestidos con camuflaje en su mayoría. Luego de reducir al cuidador y robarle su camioneta, comenzaron a rociar las casas, con acelerantes y bencina, entre ellas la mía. Después encañonaron a los residentes que estaban en sus casas, los sacaron y les prendieron fuego. Unos vecinos, nietos de unos propietarios de acá, pudieron arrancar y grabar ese video en que salen relatando lo que pasó en un bote”, explicó uno de los hermanos, identificado como M.S.

Agrega que su familia tiene hace más de 50 años sus casas “de veraneo” en la zona, aunque dice que muchos de los propietarios pasan hasta ocho meses al año en el lago. “Siempre el mal llamado conflicto mapuche ha estado concentrado por el lado de la costa de La Araucanía y Arauco, pero hoy estos grupos de subversivos se trasladaron hasta acá para incendiar casas. Estos terrenos son de cinco mil metros cuadrados, no es parte de la zona del conflicto, por lo que no hay razón para que vengan a generar todo este pánico acá, ni para recuperar un territorio”, agregó el afectado.

Esta familia cuenta que están seguros de que quienes perpetraron los incendios del viernes van a volver, por lo mismo, piden mayor protección policial y una acción más concreta por parte de las autoridades.

“Acá el objetivo no es recuperar tierras, sino causar pánico y cometer actos ilícitos. ¿Hasta cuándo los distintos gobiernos dejan que haya una soberanía para el delito en esta zona? Acá los actos delictuales avanzan de manera soberana, y nadie en 25 años se ha hecho cargo. No existe ni una sola acción punitiva contra los hechores”, sostuvo M.

El hombre advierte que “esto va a continuar y es lamentable, porque las casas que están incendiando no es de terratenientes ni de personas con vínculos con los bosques, ni forestales, por lo que esto apunta a generar soberanía para delinquir. Esto no es reivindicación mapuche; son actos terroristas generados por otros grupos para producir miedo”.