Fares Jadue desliza que si Daniel Jadue recupera la libertad podría volver a su cargo como alcalde de Recoleta: “Sería lo ideal”

“Sería lo ideal, la ley es muy clara, si el alcalde recupera su libertad lo que prima por sobre todas las cosas es el mandato popular. El mandato popular está por sobre todas las normas, la decisión soberana de la ciudadanía del pueblo”.

Con estas palabras, el recién asumido sucesor suplente de Daniel Jadue en Recoleta, Fares Jadue (PC), planteó que si la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre la figura comunista cambia, éste podría volver a su cargo como jefe comunal.

Seguidamente, el hasta hoy concejal de Recoleta, elegido por cinco votos del oficialismo en el Concejo Municipal, sostuvo: “Como en otros casos que han ocurrido vacancias, puede volver a su cargo antes del 6 de diciembre”.

El ahora exalcalde Jadue estuvo al frente de la testera del municipio desde 2012, sin embargo, tras ser formalizado por los delitos de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal, desde el 3 de junio permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Debido a la imposibilidad de cumplir sus funciones como máxima autoridad de Recoleta y pasar 45 días alejado de las instalaciones del municipio, dada su actual situación procesal, el jueves de la semana pasada se confirmó la inhabilidad del ex jefe comunal.

La Contraloría General de la República, por su parte, evacuó un pronunciamiento ayer jueves donde establece que el tiempo de vacancia en el cargo de alcalde de la comuna se dio por cumplido, por lo que la suplencia se definió en la instancia extraordinaria de este viernes.

Fares también fue consultado por las dudas que existen en el círculo cercano del exalcalde sobre el proceso en su contra: “Legítimamente tenemos derecho a tener esa duda. Yo no me quiero pronunciar ni profundizar en aquello. Acá hay un proceso judicial en curso, con una defensa en curso. He manifestado mi opinión en distintos medios, la mayoría lo conoce”, dijo.

“En ese sentido, dejemos que curse el tiempo. Pronto se revisarán las cautelares del alcalde Jadue. Y en ese sentido, esperamos que él recupere prontamente su libertad”, cerró.